O Benfica cedeu este sábado um empate 0-0 na visita ao Paços de Ferreira, um resultado que este domingo lhe pode custar a liderança do campeonato, se o FC Porto vencer em casa o Vitória de Setúbal.



Precisamente antes do ‘clássico’ da Luz, entre ‘águias’ e ‘dragões’, a 01 de abril, o Benfica viu interrompida série de seis triunfos consecutivos no campeonato, somando agora 64 pontos, mais dois do que os portistas.

A equipa de Rui Vitória viu Eliseu atirar uma bola ao ferro na primeira parte, mas Welthon também viu Ederson e a barra desviarem o seu livre direto pela linha de fundo na segunda, no quinto jogo dos pacenses sem perder.

Horas antes, o Sporting recebeu e venceu o Nacional, por 2-0, com golos do ‘inevitável’ holandês Bas Dost, melhor marcador da I Liga portuguesa de futebol, e que assim passou a liderar a corrida à Bota de Ouro europeia.

O avançado ‘leonino’, que vinha de um ‘póquer’ em Tondela na anterior ronda, marcou aos 13 e aos 34 minutos e atingiu os 24 golos no campeonato, ultrapassando o argentino Lionel Messi (FC Barcelona) e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang (Borussia Dortmund) na luta pelo prémio de melhor marcador na Europa.

Os 'leões' seguem no terceiro lugar, com 54 pontos, a dez do Benfica e a oito do FC Porto, que domingo recebe o Vitória de Setúbal, enquanto o Nacional caiu para o último lugar, com 17 pontos, tantos quanto o Tondela, que empatou 1-1 em casa do também aflito Moreirense (16.º, com 21).

No Restelo, o Sporting de Braga terminou ontem com o ‘jejum’ de triunfos fora de casa, ao vencer o Belenenses, por 2-1. O último êxito longe da ‘Pedreira’ tinha sido em dezembro, aquando do triunfo sobre o Sporting em Alvalade (1-0).

