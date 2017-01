Portugal perdeu este domingo com a Sérvia, por 3-0, na decisão do vencedor do grupo C, e falhou, devido à conjugação de resultados, a qualificação para segunda ronda de apuramento do Mundial2017 de voleibol de sub-21.

A seleção portuguesa perdeu pelos parciais de 27-25, 26-24 e 25-17, em Viana do Castelo, mas o 'balde de água fria' surgiu quando, feitas as contas dos quatro grupos, e já depois das comemorações de sábado, ter verificado que ficou fora da fase seguinte.

Apesar de terminar com cinco pontos no segundo lugar do grupo C, Portugal não conseguiu a qualificação como um dos dois segundos melhores classificados porque, como existiam grupos com apenas três equipas, o regulamento ‘apaga’ os resultados obtidos com os últimos classificados.

No caso especifico da seleção portuguesa, o resultado que caiu foi o alcançado frente à Áustria (3-1), última posicionada do grupo C, após a derrota de hoje com a Holanda (3-1), que retirou a Portugal três pontos preciosos para as contas finais.

Portugal terminou assim como o terceiro melhor segundo, atrás da Letónia, segunda classificada do grupo B, com seis pontos, e da França, segunda classificada do D - que contava apenas com três seleções – com três.

Alemanha, Bélgica, Sérvia, Bulgária, Letónia e França juntam-se, assim, a Polónia e Ucrânia, respetivamente medalhas de prata e ouro no Europeu2016 de sub-20, na segunda fase europeia de qualificação para o Mundial2017.

As oito equipas vão ser distribuídas por dois grupos de quatro, que, de 18 a 21 de maio, irão apurar as duas que se juntarão a Itália, Rússia e à anfitriã República Checa, como representantes europeus no Mundial2017, a decorrer de 23 de junho a 02 de julho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.