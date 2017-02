O segundo aniversário da Casa do Benfica do Luxemburgo, esta sexta-feira, ficou marcado pela presença de Fernando Chalana, uma das maiores glórias do clube encarnado, e João Almeida, dirigente do departamento das Casas do Benfica no estrangeiro que se congratularam pela vitalidade da família benfiquista no Luxemburgo.

Sócios, dirigentes e simpatizantes da família benfiquista encheram a sala do restaurante da sede dos encarnados, em Neudorf, e reuniram-se para um repasto 'à glorioso', no qual não faltou o tradicional bolo de aniversário. A festa prolongou-se durante a noite e contou com grande animação musical.



Entre discursos e cânticos, a sala foi ao rubro com as palavras de João Almeida que enalteceu os benfiquistas e o clube (Hamm Benfica) que milita na elite do futebol luxemburguês e a sala foi ao rubro quando Chalana gritou bem alto que "o Benfica é o maior clube do mundo".

O pequeno genial sublinhou que "é sempre uma grande alegria estar entre os benfiquistas espalhados pelo mundo" e tranquilizou os sócios e simpatizantes mais 'doentes' quanto à conquista do campeonato vaticinando que as 'águias' vão voltar às vitórias domingo, frente ao Nacional" e seguir "o seu percurso à conquista de masi um título".



Leonel Oliveira, presidente da filial encarnada no Grão-Ducado, congratulou-se pelo sucesso da festa sublinhando que “a grande força do nosso clube são os sócios”.

