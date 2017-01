Pedro Madeira Rodrigues, candidato a presidente do Sporting, revelou hoje que, caso seja eleito, Jorge Jesus deixará de ser treinador do clube devido a ter integrado a comissão de honra da candidatura de Bruno de Carvalho.

“Ele [Jorge Jesus] escolheu um lado e isso tem consequências. A consequência imediata é que ele não será o meu treinador quando eu tomar posse a 04 de março”, afirmou Madeira Rodrigues, numa conferência de imprensa que se realizou na sua sede de candidatura, em Lisboa.

O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, anunciou hoje que Jesus vai integrar a Comissão de Honra da sua recandidatura a novo mandato.

“Tenho o privilégio e o orgulho de poder contar na minha Comissão de Honra com o treinador Jorge Jesus”, escreveu Bruno de Carvalho na sua página no Facebook.

“Bruno de Carvalho não podia ter feito este convite a Jorge Jesus [para integrar a comissão de honra da sua candidatura] e Jorge Jesus não o podia ter aceitado. Fiquei surpreendido porque pensei que ele estivesse focado em preparar a equipa para vencer e não estivesse preocupado com a campanha eleitoral”, disse Madeira Rodrigues, reagindo ao anúncio da candidatura do atual presidente de que Jorge Jesus integra a respetiva comissão de honra.

Nem a avultada indemnização de 20 milhões de euros necessária para despedir Jorge Jesus demove Madeira Rodrigues: “A partir do momento em que ele disse que só trabalhava com Bruno de Carvalho, só lhe resta, em coerência, apresentar a demissão de treinador do Sporting no dia 04 de março, quando eu vencer as eleições. Como ele é um homem adulto, que sabe o que fez e as consequências de se ter envolvido na campanha eleitoral, vai demitir-se, certamente. Nem imagino outro cenário”.

Além de descartar Jesus, Madeira Rodrigues adiantou que irá apresentar uma solução para treinador do Sporting até 04 de março, dia em que se realizam as eleições para os órgãos sociais do clube lisboeta.

“Depois disto fico livre para contratar outro treinador e irei apresentá-lo até ao dia das eleições. Quero um treinador ganhador e que saiba apostar na formação”, disse Madeira Rodrigues, que promete também “indicar um diretor desportivo para gerir o futebol em conjugação com o presidente”.

Bruno de Carvalho, presidente do clube desde 2013, e Pedro Madeira Rodrigues são, até ao momento, os candidatos anunciados à liderança do emblema ‘leonino’.

Há quase quatro anos, Bruno de Carvalho venceu as eleições com 53,36% dos votos, impondo-se a José Couceiro, que obteve 45,35% e a Carlos Severino, que conseguiu 1,02%.



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.