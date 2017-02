A jornada desta quinta-feira da Liga Europa foi particularmente benéfica para os treinadores portugueses envolvidos na competição. Os técnicos lusos conseguiram três vitórias e um empate que os coloca bem posicionados para passar à eliminatória seguinte.



Paulo Fonseca continua invicto com o Shakthar Donetsk que foi vencer contra o Celta de Vigo por um a zero, enquanto o Manchester United de José Mourinho aniquilou a equipa francesa do Saint-Etienne com uma vitória por três a zero. Este jogo teve a particularidade de colocar pela primeira vez, frente a frente, os dois irmãos Pogba: Paul pelo Manchester e Florentin pelo St-Etienne, com vantagem nítida para o primeiro.

Paulo Sousa fechou o ciclo vitorioso dos treinadores portugueses com uma difícil vitória da Fiorentina no terreno do Borussia Mönchengladbach, por uma bola a zero.

Paulo Bento foi o único que não venceu. A jogar em casa, o seu Olympiacos ficou-se por um empate frente aos turcos Osmanlispor a duas bolas.





Xavier Silva



