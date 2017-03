Rui Vitória e Nuno Espírito Santo vão defrontar-se pela sexta vez, no clássico Benfica-FC Porto, da 27ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, sendo que o treinador ‘encarnado' leva vantagem sobre o portista.

Os dois técnicos cruzaram-se em cinco ocasiões enquanto adversários, a mais recente a 06 de novembro do ano passado, por altura do clássico da primeira volta do campeonato, que teve lugar no Estádio do Dragão.

O empate (1-1) que se registou no final, construído com tentos de Diogo Jota, para os ‘dragões', e Lisandro López, para as ‘águias', já nos descontos, acabou por ser o primeiro deste historial entre ambos.

Até então, os dois treinadores tinham estado frente-a-frente em quatro situações, no decorrer das temporadas 2012/13 e 2013/14, com o Rui Vitória a vencer por três vezes ao comando do Vitória de Guimarães e Nuno Espírito Santo a somar uma à frente do Rio Ave.

Em janeiro de 2013, os vimarenenses deslocaram-se a Vila do Conde à 15ª jornada do campeonato e bateram os anfitriões por por 3-1, com um um ‘bis' de Amido Baldé e uma grande penalidade convertida por Tiago Rodrigues, enquanto Hassan apontou o tento do Rio Ave.

Contudo, na 30ª e derradeira ronda da prova, o conjunto comandado por Nuno venceu em Guimarães, por 1-0, graças a um tento de Braga, naquele que foi o único triunfo do atual técnico portista sobre Rui Vitória.

No campeonato seguinte, o agora ‘timoneiro' do Benfica somou duas vitórias, ambas pela margem mínima (1-0).

Em Vila do Conde, foi o médio André André - atualmente às ordens de Espírito Santo no FC Porto - a resolver o encontro a favor dos vitorianos, a um minuto do fim, enquanto em Guimarães, a partida foi decidida por Jean Barrientos, na fase inicial.

O histórico de duelos entre Rui Vitória, que nunca venceu o FC Porto, e Nuno Espírito Santo, sem qualquer triunfo sobre o Benfica, terá o seu sexto capítulo no sábado, a partir das 20:30, no Estádio da Luz, em Lisboa.

- Os cinco jogos entre Nuno Espírito Santo e Rui Vitória:

Data Prova Jogo Resultado

------------------------------------------------------------------------------

20/01/13 - LP 12/13 Rio Ave (NES) - Vitória de Guimarães (RV) 1-3

19/05/13 - LP 12/13 Vitória de Guimarães (RV) - Rio Ave (NES) 0-1

14/09/13 - LP 13/14 Rio Ave (NES) - Vitória de Guimarães (RV) 0-1

16/02/14 - LP 13/14 Vitória de Guimarães (RV) - Rio Ave (NES) 1-0

06/11/16 - LP 16/17 FC Porto (NES) - Benfica (RV) 1-1

Resumo:

Vitória de Rui Vitória: 3.

Vitórias de Nuno Espírito Santo: 1.

Empates: 1.