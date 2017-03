As equipas masculina e feminina de basquetebol da Amicale Steinsel conquistaram no sábado a Taça do Luxemburgo. Derrotaram o Musel Pikes e o Basket Esch, respetivamente, no complexo desportivo da Coque. A assistir à proeza estiveram quatro mil espectadores.



Por Álvaro Cruz



A equipa masculina derrotou o Musel Pikes por 74-68 no complexo desportivo da Coque, que albergou mais de 3.600 espetadores neste jogo. A formação feminina da Amicale bateu sem apelo nem agravo o Basket Esch, por 79-46.

Depois de ter conquistado o troféu em 2015 e o campeonato em 2016, a formação masculina de Steinsel voltou a responder da melhor forma na final, frente ao Musel Pikes, e conquistou o troféu, graças à excelente exibição de Samy Picard, que. com 29 pontos, foi o homem do jogo.

Mas nem tudo foram rosas para a formação ’amarela’, que não resistiu à entrada de rompante do adversário no jogo. Os Musel Pikes estiveram por duas vezes em vantagem no marcador por uma diferença de onze pontos (16-5 e 20-9) nos primeiros minutos, com particular destaque para a atuação do americano Jarmar Gulley.

Mesmo sem jogar bem, a Amicale foi-se recompondo e conseguiu equilibrar o marcador, muito por culpa dos excelentes desempenhos de Billy McDaniel e Samy Picard, chegando ao intervalo a perder apenas por um ponto de diferença (33-32).

Com um pavilhão a ’fervilhar’, graças à interessante e animada luta de claques, o segundo tempo foi bastante emotivo e bem jogado pelas duas equipas, que disputaram com grande empenho os inúmeros lances em cada metro quadrado do recinto.

Samy Picard, ex-jogador dos Pikes, destacou-se no encontro, com a obtenção de três dezenas de pontos, fundamentais para que a Amicale passasse para a frente no marcador.

À medida que o tempo avançava, a formação de Steinsel foi consolidando a sua vantagem, mostrando frente a um valoroso adversário que neste momento é a melhor equipa de basquetebol do Grão-Ducado, acabando por terminar o jogo com uma vitória justa, por 74-68, que não sofre qualquer contestação.

À festa dos jogadores de Steinsel juntaram-se os dirigentes e os numerosos adeptos que invadiram o recinto para dar largas à alegria com a conquista de mais um troféu.

Samy Picard, o ’homem’ do jogo, mostrou-se satisfeito com a vitória sobre a sua antiga equipa, deixando um elogio aos Pikes: “Sabíamos que ia ser um jogo complicado frente a uma equipa forte que lutou sempre pela vitória até ao final ”.

Aquele que atualmente é apontado como o melhor jogador de basquetebol do Luxemburgo disse ainda sentir “uma grande felicidade” pela “vitória”, que considerou “justa e importante”, lembrando que “em jogos deste cariz, equilibrados e sempre muito disputados, a experiência acaba por ter um papel determinante no resultado final”.

Equipa feminina da Amicale junta-se à festa



A foto de família da equipa feminina com a taça

Foto: Serge Waldbillig

À vitória dos homens juntou-se a conquista feminina da Amicale, fazendo a ’dobradinha’.

A formação feminina derrotou o Basket Esch por um esclarecedor 79-46, resultado que não deixa qualquer margem para dúvidas quanto ao vencedor.

Melhor no encontro em todos os aspetos desde o apito inicial, as jogadoras de Steinsel dominaram facilmente a partida e foram para o intervalo a vencer já por 35-23.

Na etapa complementar, o domínio das jogadoras de Steinsel acentuou-se ainda mais, devido à lesão da norte-americana Doston, melhor jogadora da formação de Esch/Alzette, acabando o triunfo por sorrir naturalmente à equipa da Amicale.

Na formação vencedora, o grande destaque vai para a americana Erica Morrow, que com 31 pontos, oito ressaltos e sete passes decisivos, foi a melhor jogadora em campo, secundada por Esmeralda Skijelj, que obteve 19 pontos e esteve, também, em excelente plano.

Fim-de-semana em cheio para o basquetebol do Steinsel que parece querer voltar aos tempos áureos vividos na década de 80.

