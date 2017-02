O escritor português António Lobo Antunes vai receber o prémio Vida e Obra da Sociedade Portuguesa de Autores (SPA), no âmbito dos Prémios Autores 2017 cujos nomeados foram hoje anunciados.

Os prémios da SPA dividem-se nas categorias de Televisão, Dança, Rádio, Artes Visuais, Literatura, Teatro, Cinema e Música, e serão entregues no dia 15 de março numa cerimónia no Centro Cultural de Belém, em Lisboa, que será emitida em direto na RTP2, lê-se no site daquela entidade.

Na categoria de Melhor Disco competem "Menina", de Cristina Branco, "Têm os dias contados", dos Capitão Fausto, e "Lisboa", do Lisboa String Trio, estando os Capitão Fausto também nomeados para Melhor Tema de Música Popular, com "Amanhã tou melhor", categoria na qual competem com André Henriques (dos Linda Martini) e Rui Carvalho (Filho da Mãe) com "E às vezes dou por mim", música interpretada por Cristina Branco, e com Héber Marques (dos HMB) com "O amor é assim".

Na área de Cinema, "Cinzento e Negro", de Luís Filipe Rocha, conta com cinco nomeações: Melhor Filme, Melhor Argumento, Melhor Atriz, para Joana Bárcia e Mónica Calle, e Melhor Ator, para Filipe Duarte.

Na categoria de Melhor Filme, "Cinzento e Negro" compete com "Cartas da Guerra", de Ivo M. Ferreira, e "O Ornitólogo", de João Pedro Rodrigues.

Na categoria de Melhor Argumento, além de Luís Filipe Rocha com "Cinzento e Negro", estão nomeados Hugo Vieira da Silva, com "Posto Avançado de Progresso", e João Nicolau e Mariana Ricardo, com "John From".

Pelo prémio de Melhor Atriz competem, além de Joana Bárcia e Mónica Calle, Ana Padrão, em "Jogo de Damas".

Já no de Melhor Ator estão nomeados, além de Filipe Duarte, Nuno Lopes, em "Posto Avançado de Progresso", e Miguel Nunes, em "Cartas da Guerra".

Na área de Teatro, "Moçambique", de Jorge Andrade, "A noite de Dona Luciana", de Ricardo Neves-Neves, e "O Impromptu de Versalhes", de Miguel Loureiro, competem pelo prémio de Melhor Espetáculo.

Na categoria de Melhor Atriz estão nomeadas Rita Cruz, em "A noite de Dona Luciana", Joana Brandão, em "Constelações", e Isabel Munõz Cardoso, em "Jardim Zoológico de Vidro". Já na de Melhor Ator estão João Perry, em "O Pai", António Marques, em "Guernica", e Pedro Almendra, em "Últimos Dias da Humanidade".

Na Literatura estão nomeados "O Meças", de José Rentes de Carvalho, "O Rapaz e o Pombo", de Cristina Norton, e "Não se pode morar nos olhos de um gato", de Ana Margarida de Carvalho (Melhor Livro de Ficção Narrativa), "Bisonte", de Daniel Jonas, "Anunciações", de Maria Teresa Horta, "Palimpsesto", de Ricardo Gil Soeiro (Melhor Livro de Poesia), "De umas coisas nascem outras", de João Pedro Mésseder, "Os pais não sabem mas eu explico", de Maria João Lopes, e "Sonho com asas", de Teresa Marques (Melhor Livro Infanto-Juvenil).

Na área das Artes Visuais, pelo prémio de Melhor Exposição de Artes Plásticas competem "Os Pirómanos" de Rui Moreira, "Corpo a Corpo com a pintura" de Pedro Chorão, e "Os meus Álbuns de Família um a um", de Lourdes de Castro. Na Dança, para o prémio de Melhor Coreografia, estão nomeados "Turbulência", de António Cabrita, Henriett Ventura, São Castro e Xavier Carmo, "Jaguar", de Marlene Monteiro Freitas (com Andreas Merk), e "Segunda Feira: Atenção à Direita!", de Cláudia Dias.

Na área de Televisão, a RTP tem quatro programas nomeados, a SIC três e a TVI dois. Na Rádio, os nomeados na categoria Melhor Programa de Rádio dividem-se entre a TSF, com "Governo Sombra" e "Fórum TSF", e a Antena 2, com "Ronda da Noite".

O júri do Prémio Autores 2017 é composto por: Jorge Leitão Ramos, Rui Tendinha e António Loja Neves (Cinema), Pedro Calapez, José de Guimarães e Inácio Ludgero (Artes Visuais), Fernando Alvim, João David Nunes e Paulo Sérgio (Rádio), Cláudia Galhós, Maria José Fazenda e Daniel Tércio (Dança), António Loja Neves, Ana Zanatti e Mário Figueiredo (Televisão), Manuel Frias Martins, Rita Pimenta e Luísa Mellid Franco (Literatura), Miguel Ângelo, Mafalda Arnauth e Rui Filipe (Música) e Helena Simões, Eugénia Vasques e Rui Monteiro (Teatro).



