Pintura de Canaletto viaja do Luxemburgo para Lisboa

A pintura "O Canal Grande a partir do Campo San Vio", de Canaletto (1697-1768), proveniente do museu Villa Vauban, no Luxemburgo, vai ser exibida a partir de hoje no Museu Nacional de Arte Antiga (MNAA), em Lisboa. De acordo com o MNAA, a obra vai ser exibida no âmbito do ciclo "Obra Convidada", dentro da programação anual do museu.

A pintura, cuja inauguração está marcada para as 18h desta quarta-feira, representa uma vista do Canal Grande a partir do Campo San Vio, um dos ângulos de Veneza preferidos de Giovanni Antonio Canal, conhecido por Il Canaletto. De acordo com o museu, o artista criou mais de uma dezena de pinturas a partir desta mesma perspetiva do Canal Grande.

Nascido em Veneza, a 7 de outubro de 1697, e falecido a 19 de abril de 1768, Canaletto foi considerado o maior dos artistas venezianos do seu tempo. Destacou-se por combinar a representação exata da cidade, modelada pela sua luz particular, com a agitação urbana do movimento dos barcos e dos grupos de figuras, captada com pinceladas precisas e rápidas.

Iniciado em 2013, com uma obra de Lucas Cranach, o Velho (1472-1553), vinda do The Metropolitan Museum of Art, de Nova Iorque, o ciclo de exposições, designado por "Obra Convidada", tem vindo a apresentar, no MNAA, algumas obras de arte de grandes museus nacionais e estrangeiros.

Criado em 1884, o MNAA acolhe a mais relevante coleção pública de arte antiga do país, em pintura, escultura, artes decorativas portuguesas, europeias e da Expansão Marítima Portuguesa, desde a Idade Média até ao século XIX, incluindo o maior número de obras classificadas como tesouros nacionais.