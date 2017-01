O crochet de Joana Vasconcelos ou a arte popular reinventada

A Patinoire Royale/Galerie Valérie Bach, em Bruxelas, tem patente até março uma exposição da portuguesa Joana Vasconcelos. Intitulada “De fil(s) en aiguille(s)”, esta é a primeira retrospetiva da artista na Bélgica.

A exposição “De fil(s) en aiguille(s)”, é uma homenagem à “criação feminina” e apresenta-se como “um mergulho num encantamento de cores, de formas e de matérias”, num jogo de “rendas, de bordados” e de “brilhantes” diretamente “derivado das artes aplicadas e da prática tradicional portuguesa dos lavores de agulha”, um “generoso banquete de escultura e de pintura têxtil” para o qual Joana Vasconcelos convida o espetador, “com a gulodice gargantuesca que a caracteriza”.

O primeiro andar da Patinoire, composto por dois espaços imensos e desmesuradamente altos, mostram algumas das obras maiores da artista.



As duas Valquírias “Material Girl” (2015) e “Marina Rinaldi” (2014), expostas juntas pela primeira vez, estruturas monumentais insufláveis, cobertas de crochet de lã, de tecido, e ricamente ornamentadas, totalmente fabricadas à mão no atelier da artista, quase que voam, como essas deusas da mitologia escandinava, suspensas dos altíssimos tetos.



No mesmo espaço apresenta-se “Petit Gâteau” (2011), cupcake gigante feito de uma acumulação de formas de plástico, e “Cottonopolis” (2014), da série Tetris, enorme construção revestida a azulejo tradicional português que lembra uma peça do célebre jogo, de onde sai uma estrutura orgânica de lã ricamente decorada à mão.



Outro andar está dedicado às “Crochet Paintings” (2015-2016), esculturas murais tricotadas e exuberantes que saem de uma moldura dourada e barroca. Noutra sala pode ser visto o vídeo “Hand-Made” (2008), que mostra cinco mulheres de diversas gerações, culturas e classes, tricotando juntas.

No piso de cima surgem as obras em que a artista se apropria das figuras cerâmicas concebidas por Rafael Bordalo Pinheiro – caracóis, gatos, lagartixas, caranguejos, serpentes, lagostas, sapos, vespas, lobos, cabeças de touro, de cavalo e de burro – cuja escala aumenta significativamente reveste uma membrana de renda finamente tecida.

Ao visitar esta mostra na Patinoire Royale não podemos deixar de questionar, a par dos críticos, a obra da escultora, embora estas críticas pareçam escapar ao olhar estrangeiro: a mostra tem sido um sucesso, com cerca de uma centena de visitantes por dia (o dobro ao sábado) e várias obras vendidas logo no dia da inauguração.

Será que estas obras (realizadas entre 2008 e 2016), que investem os três andares e os imensos espaços da Patinoire testemunham de fato de um projeto artístico alicerçado na cultura popular portuguesa, como o texto introdutório da exposição e muitos outros textos dedicados à artista argumentam?



Ou será que todos os azulejos (Viúva Lamego), todas as cerâmicas de Bordalo, todas as rendas tradicionais dos Açores, todos os bordados de Viana, todas as filigranas, e as mulheres que trabalham, ao som da guitarra de Carlos Paredes, sentadas nas típicas cadeiras alentejanas, puxando as lãs das suas coloridas seiras de junco (no vídeo Hand-Made), não serão sobretudo aproveitados como etiquetas de um Portugal vintage, atualmente na moda?

O processo criativo da artista baseia-se, segundo a mesma, na transmutação de objetos ou de realidades do quotidiano para outros universos

Usados até à exaustão na era da glorificação de um “Made in Portugal” cool e glamour, de que a artista se tornou a imagem de marca – daí ter sido por muitos considerada “artista do regime”.



Será que a realização de propósito para esta mostra de obras como Koudenberg ou Petit Sablon, ou de outras, da série Bordalo, como Ambiorix (um touro?), Magritte (um cavalo?), Simenon (um gato?), Brel (um sapo?) ou Flandres (outro sapo?), testemunha de uma vontade de intervenção no espaço público de Bruxelas, ou denota, pura e simplesmente, uma engenhosa manobra de marketing que aproxima os objetos expostos do universo particular dos potenciais compradores?

O processo criativo da artista baseia-se, segundo a mesma, na transmutação de objetos ou de realidades do quotidiano para outros universos numa visão cúmplice e sorridente mas simultaneamente crítica da sociedade contemporânea – que seria, afinal, sobretudo pragmático e comercial.

Nascida em Paris em 1971, tendo ido muito nova para Portugal, Joana Vasconcelos foi a primeira (e única) mulher a intervir no Palácio de Versalhes, em 2012, evento que foi um marco na consagração da artista, lançada no panorama internacional na altura da 51ª Bienal de Veneza (2005), onde participou com uma obra polémica, aliás censurada em Versalhes, um lustre de cinco metros composto por milhares de tampões higiénicos femininos.



Logo depois, em 2013, investiu o espaço do Palácio Nacional da Ajuda, com uma exposição que foi a mais vista de sempre em Portugal, e concebeu o projeto do pavilhão português na 55ª Bienal de Veneza, intitulado Trafaria Praia.



Recentemente, a artista ocupou o espaço público lisboeta, reinventando o tradicional galo de Barcelos através de um Pop Galo de proporções gigantescas feito de azulejos e de luzes led, inaugurado em novembro, na Ribeira das Naus, no contexto do Web Summit, que a cidade então acolhia.

Sara Ferreira



La Patinoire Royale, 15 Rue Veydt, Bruxelas (Bélgica), exposição aberta de terça a sábado, das 11h às 13h e das 14h às19h, até 25 de março. Entrada gratuita. Tel.: (0032)(0)25330390.