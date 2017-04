Desde 5 de abril e até 17 de setembro está patente no Museu Nacional de História e de Arte do Luxemburgo (MNHA), a exposição “Portraits sous surveillance”, inserida no âmbito do European Month of Photography (EMOP). O artista português Marco Godinho é um dos oito artistas convidados para esta mostra.



Comissariada por Paul di Felice e Pierre Stiwer (do EMOP) e por Malgorzata No-wara e Gilles Zeimet (do MNHA), a exposição interroga o papel da fotografia na era do pós-11 de setembro, e a posição do retrato no tempo das redes sociais (facebook, instagram e afins), da profusão da imagem e da obsessão da “selfie”.

Foram oito os artistas escolhidos para explorar o tema, que os comissários denominaram “Looking for the Clouds – Contemporary Photography in Times of Conflict” (Olhando para as nuvens – A fotografia contemporânea em tempos e conflito), referência manifesta às câmaras e aos drones que do alto nos vigiam: o português Marco Godinho (Portugal, 1978), Daniel Mayrit (Espanha, 1985), Jure Kastelic (Eslovénia, 1992), Aida Silvestri (Eritreia, 1978), Paolo Cirio (Itália, 1979), Tami Notsani (Israel, 1972), Laurent Mareschal (França, 1975) e Jules Spinatsch (Suiça, 1964).

Marco Godinho, Aida Silvestri e a dupla Tami Notsani/Laurent Mareschal investigam, cada qual à sua maneira, a questão do retrato como construção identitária.

Marco Godinho apresenta “Remember”

O artista português apresenta-nos “Remember” (what is missing) – obra adquirida, no contexto da exposição, pelo MNHA. Entre 2010 e 2012, Marco Godinho colecionou o que sobrava depois de os funcionários do Consulado-Geral de Portugal no Luxemburgo recortarem as fotografias de passe tiradas para a realização dos documentos de identificação nacionais, quando o processo não era ainda digital. São centenas de retratos de portugueses no Luxemburgo, comunidade a que Marco Godinho pertence, centenas de retratos sem rosto reproduzidos num papel de parede que reveste as três paredes da instalação e encerrados numa vitrina que os mostra como vestígios preciosos de uma memória coletiva sempre presente apesar da distância e da ausência. O retrato, marca identitária por excelência, não está na fotografia propriamente dita, mas naquilo que ela não mostra. A identidade ultrapassa, assim, a soma de determinados traços físicos, construção que é, também, das memórias, das recordações e dos caminhos dos indivíduos e dos grupos em que estes se inserem.

Sara Ferreira

