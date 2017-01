A jovem cantora portuguesa que teve o maior número de visualizações na rede Youtube, no Reino Unido, em 2008, estreia-se no Luxemburgo a 3 de fevereiro, no Aalt Stadhaus, em Differdange. De voz doce, sorriso, olhos brilhantes e guitarra na mão, a jovem abre o seu mundo e conta como viveu os primeiros tempos de reconhecimento.

Teve um percurso diferente. Foi uma autodidata?

Tinha 16 anos quando o meu pai me ofereceu uma guitarra de nylon pelo Natal. Aprendi a ler pautas, interessei-me e tentei perceber como escrever. Foi tudo em casa, sem formação e a ver como os outros faziam. Depois foi natural, comecei a tocar e a sonhar mais alto.

Como o Kurt Cobain?

Exato, como o Kurt Cobain mas em diferentes gerações. Enquanto ele foi na televisão, eu aprendi na internet.

Quando teve a ousadia de mostrar o que fazia em casa?

Estava prestes a completar 18 anos quando coloquei os meus primeiros vídeos no Youtube.

Na altura era uma adolescente. Sentiu-se o ídolo de outros adolescentes?

Não tinha na cabeça ser ídolo de ninguém. Nem hoje o tenho. Gosto de fazer tudo com naturalidade e orgânico. Fico agradecida por saber que há pessoas que gostam da minha maneira de ser e de estar, mas não quero nem consigo sentir-me um ídolo.

Como viveu os primeiros tempos da sua carreira?

Vivi com muita naturalidade, a levar um dia de cada vez, a usufruir das experiências a cem por cento. Aprendi com as pessoas com quem trabalhei nos EUA. Suguei a experiência do Ryan Leslie ou do Tommy Mottola. Mas, não me deixei levar nem me deslumbrei. Ainda hoje não me deslumbro.

Hoje é mais fácil ser-se artista?

É muito mais fácil. Há muitas plataformas diferentes e online que são um palco para os artistas se mostrarem. Não falo só de música. Há mais oferta e mais procura. As plataformas são um canal de divulgação.

É reconhecida na rua?

Tenho um contato muito próximo com quem segue o meu trabalho, mas acho que os famosos estão em Hollywood. Embora em Portugal seja mais conhecida porque já fiz televisão, como a participação em novelas ou em programas de talento. Penso que não sou famosa.

Teve um percurso diferente...

Acho que tive um percurso normal mas inovador.

Tanto que teve acesso rápido a editoras americanas. Porque razão o álbum demorou 10 anos a sair quando o sucesso foi tão rápido?

Na primeira editora assinei contrato e trabalhei durante um ano mas, deu-se a crise económica e tiveram de colocar em espera alguns artistas, foi o meu caso. Não me resignei e pensei no “do it yourself” (faça você mesmo) e voltei para a Europa. Mais tarde apresentara-me uma proposta também nos EUA, mas era um contrato mais ao estilo Rihanna, em que eu perdia toda a minha credibilidade e essência. Não era orgânico, fiel aos meus princípios e valores. Não me posso reger por outros valores.



É a primeira vez que Mia Rose vem ao Luxemburgo



Projetavam-se personagens e não artistas?

Na altura, havia uma ditadura da imagem. Hoje, as coisas mudaram. Há mais plataformas e os artistas apresentam-se como desejam, mais naturais e sem seguir modas.

Teve tantos seguidores no Youtube que até a rainha Rania da Jordânia conhecia o seu trabalho.

Os filhos viam os meus vídeos e a rainha Rania seguiu o meu percurso no Youtube. Estivemos juntas no mesmo evento, no mesmo painel e ela quis conhecer-me. É uma pessoa acessível, simples e querida.

Chegou a ser convidada pela rainha para ir à Jordânia.

Ela tem um projeto humanitário, fez um documentário e pediu o meu contributo. Fui para a Jordânia e toquei com o músico Hanna Gargour, o tema “Waiting on the world to change”, do John Mayer.







A fundação da rainha está ter sucesso? A mentalidade árabe está a mudar em relação à mulher?

A Jordânia é moderna e está à frente de muitos outros países. Penso que a Rania está fazer o seu trabalho enquanto rainha. Está a alertar para certos esteriótipos que se fizeram das mulheres no Oriente. Não senti descriminação enquanto mulher. Mas, claro que a Jordânia tem outra mentalidade e outro desenvolvimento.

Escreve as suas letras? A escrita também foi um aprender tardio?

A paixão pela composição e pelas letras veio muito antes. Comecei a ler desde muito nova, mas acho que quando comecei a ler biografias, e marcou-me a da rainha Isabel II, tive outro interesse. Acabei por estudar Literatura Inglesa. No fundo, acho que sempre tive uma paixão por esse universo. O que fiz foi juntar duas paixões, letras e notas musicais.

Em que se inspira?

Em tudo. É das questões mais difíceis de responder. Consigo inspirar-me num dia de sol, num sorriso, numa história de um amigo próximo, no dia ou na noite.

Em criança, o que sonhava ser?

Queria ser cantora e atriz.

Também quis ser jornalista...

Falta-me um ano para terminar o curso de jornalismo. E um dia vou ter que voltar para acabar mas, por enquanto, o sonho falou mais alto.

Tem asas para voar mais longe?

Acho que todos temos asas para voar. Temos de sentir e procurar os nossos sonhos. Por isso acho que tenho, vou sempre buscar algo mais. E também acho lindo ver pessoas muito mais velhas com essas asas, na busca de algo.

Para quando o álbum?

Será lançado em abril.

Foram 10 anos recheados de sucessos e a compor muito. Não foi uma grande espera?

Nunca tive um prazo, porque até acho que um álbum é um produto. Hoje, há formas de comprar música online sem ser necessário um álbum. Fiz o álbum por mim, para assinalar 10 anos de carreira, mas não para mostrar trabalho. Atualmente, já não se trabalha em função de lançar um álbum e até aqui as maneiras de funcionar, dentro do panorama, mudaram.

O que podemos esperar do disco?

Um trabalho muito Mia, com a participação de vários artistas nacionais, em português. Será mais Mia.

Um trabalho com uma aragem mais fresca?

É isso, um trabalho com aragem fresca. Estou com altas expetativas.

E o que tem feito na representação?

Fiz uma novela nos EUA e no Brasil. Quero continuar a agarrar e a aproveitar as oportunidades e a desenvolver a minha aptidão. Tenho muito respeito pela representação, tanto que julgo estar em aprendizagem. Faltam-me muitos anos até me me considerar atriz.

O que podemos esperar nesta sua estreia no Luxemburgo?

Vai ser um alinhamento novo, a estreia merece. Há uma grande comunidade e espero que seja um concerto em língua portuguesa. Estamos muito ansiosos por esta estreia.

Vanessa Castanheira

