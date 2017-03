O Grande Prémio do Luxembourg City Film Festival coube ao filme "The Other Side of Hope" de Aki Kaurismäki. O realizador finlandês regressou a casa com 10.000 euros após o seu filme ter sido eleito, com base na sua originalidade, por um grupo de seis especialistas.

Na cerimónia, realizada na sexta feira à noite, o júri declarou: "Entregámos o Grande Prémio ao filme "The Other Side of Hope", de Aki Kaurismäki, porque nos fez rir e nos comoveu, porque foca um tema que nos parece imprescindível, nos dias negros de hoje, mas fá-lo de uma forma simultaneamente relevante e original".

O filme conta a história do dono de um restaurante viciado no jogo que conhece um refugiado sírio, Khaled, que elegera um anexo do restaurante para dormir. O primeiro encontro acaba mal mas, com o passar do tempo, nasce uma amizade entre os dois homens e um terceiro refugiado, vindo do Iraque.

Foto: Blum L

Os outros premiados

Outro filme que mereceu os louvores do júri foi "I Am Not Your Negro" de Raoul Peck. Venceu o Prémio Documentário, no valor de de 5.000 euros, oferecido pelo BGL BNP Paribas. "Dark Night" de Tim Sutton venceu o Prémio do Público, patrocinado pela Orange.

"Glory", de Kristina Grozeva e Petar Valchanov, levou para casa o Prémio da Crítica e "I Am Not Madame Bovary", de Feng Xiaogang, o Prémio Especial do Júri.

O Prémio do Júri Jovem foi atribuído a Sami Blood. O festival abriu pela primeira vez as portas aos alunos de uma escola primária de Cents (crianças dos 8 aos 12 anos) que assistiram e classificaram a projeção de cinco filmes. Este júri infantil recompensou os filmes "Auf Augenhöhe", de Joachim Dollhopf, e "Richard Der Storch", de Tobias Genkel e Reza Memari.

Mais de 15.700 pessoas assistiram às projeções programadas durante o Luxembourg City Film Festival, que encerra hoje.

