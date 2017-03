As professoras Elsa Peralta, da Universidade de Lisboa, e Teresa Pinheiro, da Universidade de Chemnitz, na Alemanha, dão uma palestra sobre o império português na Maison du Savoir, em Esch-Belval, esta quarta-feira, 1 de março.

A conferência “Remembering Portuguese Empire Today: From Public Memory to Personal Testimony” (Recordando o império português hoje: da memória coletiva aos testemunhos pessoais), decorre em inglês, mas no final o público poderá fazer perguntar em francês.

Teresa Pinheiro vai falar dos ciclos coloniais, desde o século XVI ao século XX, passando pela Índia, Brasil e África até à política colonial do Estado Novo, e como o Governo de Oliveira Salazar utilizou as representações e os símbolos do império português na construção da memória e da identidade nacional.

Teresa Pinheiro é professora de Estudos Ibéricos na Universidade de Tecnologia de Chemnitz. É doutourada em Antropologia Cultural. Publicou, entre outros artigos e publicações, “O retorno dos retornados. A construção de memória do passado recente na série televisiva ’Depois do Adeus’“ (ed. Elias Torres, 2015).

Elsa Peralta vai abordar o papel central que os Descobrimentos têm hoje na memória e na cultura coletivas portuguesas. Outro ponto analisado será como o espaço público de Lisboa está saturado com símbolos e monumentos alusivos ao império. A investigadora também vai falar como Portugal construiu desde o século XIX a identidade nacional com as heranças do império, mas igualmente sobre o seu legado mais trágico: o colonialismo, a guerra colonial e o destino dos retornados

Elsa Peralta é doutorada em Antropologia, investigadora no Centro de Estudos Comparativos (CEC) da Escola de Artes e Humanidades da Universidade de Lisboa. Trabalha atualmente no projeto “Narrativas da perda, guerra e trauma: A memória cultural portuguesa e o fim do império”. Publicou “Heritage and Identity: Engagement and Demission in Contemporary Society” (Routledge, 2009, com Marta Anico) e “Cidade e Império: Dinâmicas coloniais e reconfigurações pós-coloniais” (Edições 70, 2013, com Nuno Domingos).

A palestra tem lugar às 18h30, na sala 3.520 da Maison du Savoir, em Belval. As inscrições devem ser feitas no site: www.bit.ly/Portuguese Empire

A palestra é organizada pela Faculdade de Linguagem e Literatura, Humanidades, Artes e Educação da Universidade do Luxemburgo.



José Luís Correia

(leia a entrevista publicada hoje no Contacto com as duas investigadoras)



