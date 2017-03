A exposição “L’héritage de Jérôme Bosch”, inaugurada no sábado na Villa Vauban, na cidade do Luxemburgo, pretende ser uma amostra dos artistas que sucederam ao pintor holandês. Obras de Bosch mesmo, só há uma.

Não espere, ao entrar na exposição acabada de inaugurar na Villa Vauban dedicada à herança de Jerónimo Bosch (c. 1450-1516), cruzar-se com grandes obras do célebre pintor e gravador holandês. Na verdade, das cerca de cem obras expostas, apenas uma provém do seu ateliê.

A exposição, intitulada “L’héritage de Jérôme Bosch” (A herança de Jerónimo Bosch), faz tenções de nos mostrar, através de gravuras sobretudo, que o universo fantástico e “surrealista” do pintor holandês marcou significativamente os dois séculos que seguiram a sua morte.

Para que possa descobrir em que é que estes outros artistas, os seguidores que aqui se expõem, se aproximam do mundo de Jerónimo Bosch, é necessário que o visitante tenha em mente, porque não lhe é dada nenhuma ajuda visual nesse sentido, a atmosfera irreal das cenas infernais e das tentações dos santos do mestre quinhentista, inundadas de estranhas figuras híbridas, que lhe conferiram, ainda em vida, uma enorme popularidade.

Epílogo do Ano Bosch

Em 2016 celebrou-se o quinto centenário da morte do pintor, tendo-lhe sido dedicadas, nomeadamente, duas grandes retrospetivas: no ’Noordbrabants Museum’, na sua cidade natal de Bois-le-Duc (ou Hertogenbosch, em neerlandês), e no ’Museo del Prado’, de Madrid.

A exposição organizada na Villa Vauban, em estreita colaboração com o ’Staatliche Kunstsammlungen’ de Dresden (Alemanha), tem como fio condutor a gravura. Porque foi de facto a gravura, cuja evolução seguiu de perto o desenvolvimento da imprensa (inventada em meados do século XV), que popularizou as imagens de Jerónimo Bosch por toda a Europa.

São-nos assim dadas a ver uma centena de gravuras, provenientes da emblemática coleção do Kupfertich-Kabinett de Dresden, e em particular, obras concebidas para a editora Aux Quatre Vents, ativa na cidade de Antuérpia (Bélgica) durante a segunda metade do século XVI, que foi a primeira casa a produzir, através de modelos encomendados, nomeadamente, a Pieter Bruegel “o Velho”, as primeiras gravuras à maneira de Bosch.

“Juno no Inferno”, de Pieter Bruegel “o Velho” (1568-1625), Óleo sobre cobre, 1592/1598. O pintor flamengo Pieter Bruegel foi um dos primeiros seguidores de Jerónimo Bosch.

Foto: © Staatliche Kunstsammlungen Dresden, Gemäldegalerie Alte Meister

À maneira de Bosch

Tanto as estampas, que constituem a base da exposição na Villa Vauban, como as poucas telas (uma delas emprestada pelo Museu Nacional de Arte Antiga, de Lisboa) e as figuras decorativas expostas visam ilustrar o efeito que a obra complexa de Jerónimo Bosch teve na produção artística dos Tempos Modernos, e o modo como os motivos do pintor holandês foram sendo descontextualizados, saindo do quadro da exortação moral dos fiéis para a esfera humorística e decorativa, constituindo as fundações de uma estética do grotesco muito particular.

A organização do percurso expositivo orienta-se, assim, em torno de eixos temáticos profundamente enraizados na obra de Bosch: Vícios, virtudes e Juízo Final; Sonhos e sono; Santos, bruxas e feiticeiros; A arte grotesca: do monstro ao elemento decorativo; e Bobos e anões.

Toda e qualquer exposição é um discurso construído num espaço e através de um percurso determinado com base nas peças que assim se mostram. E o discurso pode atingir ou não o espetador. E neste caso o discurso perde-se nos inúmeros fios que se vão tecendo ao longo das salas, embrenhados que ficam num novelo pouco claro.

O primeiro problema é que, numa exposição dedicada à herança do imaginário plástico de Jerónimo Bosch na arte dos séculos XVI e XVII, falta todo e qualquer marco visual da obra do mestre propriamente dito. Temos, assim, que confiar na nossa memória, se é que a temos.

O segundo problema deriva imediatamente deste. A relação das gravuras expostas com o objetivo primeiro da exposição, mostrar a influência de Bosch na arte dos séculos que vieram depois dele, não é sempre da mesma ordem. E não tendo como visualizar as obras do mestre, é difícil compreender, sem ajuda externa, o que é suposto vermos nas imagens que nos são dadas a ver.

As peças cuja função é mais fácil de identificar são aquelas que se nos apresentam literalmente como sendo da mão de um seguidor de Jerónimo Bosch – de Pieter Bruegel “o Velho”, nomeadamente. Sendo que mesmo nestas só conseguimos reconhecer o que já conhecemos. Infelizmente, nem todas as peças expostas na mesma sala têm esta vocação. Algumas, sem que possamos saber quais são, apenas tal adivinhando consoante a noção mais ou menos clara que tivermos da obra de Bosch, são-nos mostradas por serem uma representação totalmente diferente da que o artista holandês preconizava… Outras obras são apenas ilustrações de um fio paralelo ao fio condutor da exposição. Não temos maneira de nos guiar sozinhos.

Os próprios limites cronológicos definidos são abalados com a exposição de um vídeo do artista contemporâneo Antoine Roegiers, que anima os sete pecados capitais de Pieter Brueghel (inspirados no imaginário de Bosch).

As obras são belíssimas e valem a pena ser vistas. Mas, infelizmente, não ficamos com uma ideia clara do que a exposição afirma. No meio disto tudo, onde está Jerónimo Bosch?

Sara Ferreira

A exposição “L’héritage de Jérôme Bosch” está patente até 25 de maio na Villa Vauban (18, avenue Émile Reuter, na cidade do Luxemburgo).

