Miguel Araújo e Pedro Tatanka vão estar na Kulturfabrik a 19 de abril. No entanto, este espaço tem muito mais para oferecer sem ser somente a música. É um local de criatividade e de acesso a várias formas de arte. O Contacto conversou com Romuald Collard, o programador responsável pela agenda musical, que defende a multiculturalidade e ecletismo da Kulturfabrik.

Miguel Araújo, um dos músicos de referência em Portugal, sobe ao palco para um concerto acústico a 19 de abril, na Kulturfabrik. Apresenta-se a solo e com ele traz apenas a viola. Mas há outra novidade reservada para essa noite. Tantanka, vocalista e guitarrista dos The Black Mamba, terá a seu cargo a primeira parte do concerto. Se Miguel dispensa apresentações, Pedro Tatanka também é um músico de créditos firmados. É o líder de um trio que há muito conquistou o público português com as suas fusões de blues, funk, soul e R&B. Mas Tatanka é também um compositor nato que gosta de voar por outras paragens. Uma noite em português com dois músicos que já dividiram palco e que interpretaram “Like a Rolling Stone”, um original de Bob Dylan.

O programa do centro cultural situado em Esch-sur-Alzette tem mais nomes em português, incluindo a cabo-verdiana Elida Almeida. É uma das cantoras do momento da recente geração de músicos das ilhas de morabeza. A 9 de junho, a jovem revelação trará os ritmos quentes daquele arquipélago do Atlântico ao Luxemburgo. Com ela, a Kulturfabrik atrairá certamente outro tipo de público, garante Romuald Collard. “O que é lusófono traz um público diferente à casa”, disse ao Contacto o responsável da programação. Batuque, coladeira e morna é que Elida Almeida apresenta no EP “Djunta Kudjer”. Mas há outras propostas “ecléticas” na agenda.



(...)

Vanessa Castanheira

(O artigo completo pode ser lido na edição do Contacto desta semana)



Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.