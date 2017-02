O livro abre com uma epígrafe com versos de Stromae, da canção "Papaoutai" ("Papá, ondes estás?"), que faz referência à filiação. A relação entre pai e filho é um dos temas do seu romance. Elena Ferrante fê-lo com a maternidade, mas é raro vermos a paternidade tratada com esta profundidade na literatura.

O livro fala da Jihad pelo ângulo da parentalidade, e suponho que o tema, por este ângulo, é raro. Sou jornalista e questiono-me sobre a Jihad. Fiquei chocado por ver jovens europeus, belgas, britânicos e alemães, partirem para uma guerra civil que os leva a cometer crimes aterradores. Como é possível? Imaginei uma situação em que um pai descobre que o filho partiu para a Síria para se juntar à Jihad. Não é a situação caricatural do jovem imigrante de um meio desfavorecido, sem referências, sem cultura. O pai faz parte de um meio comum.

Ou mesmo privilegiado. O pai é jornalista e o filho estuda Medicina.

Sim, com um acesso cultural privilegiado. E o filho vai acabar a negar tudo o que o pai preconizou. O pai faz parte de uma geração que nos anos 60 defendeu a não-violência, o pacifismo, a abertura ao mundo e a aceitação da diferença. E o filho, ao partir para a Jihad, está nos antípodas de todos esses valores: violência, recusa da diferença, brandindo a bandeira de uma religião, o Islão, que proclama que há um único deus e que todos os outros são desprezíveis. Como é possível que o filho vá no sentido oposto a tudo o que o pai tentou transmitir-lhe?

Essa interrogação atravessa o livro, através de várias perspetivas: psicológica, histórica, sociológica. O pai também passa por várias fases: no início, o horror de não reconhecer o filho, e mais tarde, o medo de reconhecer traços dele próprio.

O pai, à força de se questionar sobre o que terá levado o filho a este caminho, acaba por explorar o seu próprio passado, para tentar perceber as motivações do filho. E acaba por perceber que, finalmente, o que move o filho são as mesmas aspirações que ele próprio teve na mesma idade. O pai também explorou muitos caminhos, testou limites, tinha vontade de aventura e de transgressão. Éramos uma geração subversiva, que queria reinventar o mundo – quando digo “nós”, ponho-me no lugar do pai. E o filho, a caminho da Jihad, apesar de o fazer da forma mais odiosa, mais incompreensível, de alguma forma quer refazer o mundo. É um miúdo que precisa de sair do quotidiano habitual, o que o pai também fez, na idade dele, quando foi à Índia, ao Nepal ou a Marrocos. Visivelmente, o filho quer desafiar a lei, a lei dos homens. E este desejo de transgressão é comum ao pai.

Há algumas coincidências entre si e Marc, o pai no livro: são ambos jornalistas, têm ambos um filho e também esteve no Afeganistão.

Como jornalista, estive recentemente no Irão e no Iraque. No Afeganistão estive numa outra vida, por assim dizer. Foi antes do jornalismo. Tinha vinte anos na época em que fui à Índia, e nessa altura não íamos de avião, íamos por estrada, durante vários meses. Era a rota da Índia, que passava pelo Afeganistão, com Goa e Katmandu como grande objetivo. Muitas pessoas da minha geração fizeram-no.

Outro dos pontos do livro é que foge à imagem estereotipada dos jihadistas.

Sim. Um vez entrevistei um especialista do Médio Oriente sobre o que leva miúdos à Jihad, e ele respondeu-me: a droga, a violência e o sexo – o facto de ter facilmente mulheres à disposição e de ter uma arma na mão. Para um miúdo dos subúrbios, que nunca teve nada e que nunca foi nada, o facto de ter uma kalashnikov nas mãos dá-lhe um poder enorme, a começar pelo poder de matar. É uma explicação que é legítima em muitos casos, mas a realidade não é assim tão simples, tão a preto e branco. Não são estas as únicas motivações destes jovens que partem para a Síria e o Iraque. Há a tentação da violência, o apelo das armas, mas, ao mesmo tempo, também há algo de mais... Tenho dificuldades em dizer ’nobre’.



Uma procura dos absolutos que faltam na nossa sociedade, uma forma de idealismo?

Há esta busca do absoluto e uma forma de idealismo. O radicalismo é um sinónimo do absoluto. Eles partem com o Corão debaixo do braço. A leitura pode ser mal compreendida, na maior parte dos casos, mas partem com o Corão, com a ideia de se baterem pelo “bem soberano”, por um ideal. Há mesmo – e é difícil dizer isto: não se pode branquear o jihadismo – qualquer coisa de nobre como motivação.

...que acaba no horror e na barbárie.

Sim, é esse o paradoxo. É uma barbárie atroz, mas estou convencido que se procurarmos bem, o que motiva estes jovens é uma ideia muito pura. Sem querer fazer sociologia de três vinténs, a maioria dos jihadistas são filhos de imigrantes magrebinos, sem trabalho nem perspetivas de o vir a ter, que não se reconhecem nas referências culturais dos pais, mas também não se identificam com os valores da sociedade em que vivem. São jovens que não têm nada, nem do ponto de vista material, nem daquilo a que poderíamos chamar espiritualidade. Não há nada que alimente esta necessidade espiritual, que no entanto existe. A um jovem que não é nada, que não tem nada, prometem-lhe uma arma, mas também a possibilidade de pertencer a um grupo, independentemente da legitimidade da causa, prometem-lhes o regresso a uma espécie de coletividade. Isto a jovens que não conhecem mais do que a solidão. Quando os vemos marchar em Mossul... Eles descobrem a felicidade de marchar lado a lado com outros.



[...]



