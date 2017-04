O fotógrafo português Augusto Alves da Silva expõe as suas obras no Centro Camões, em Merl, entre 26 de abril e 22 de junho.

Augusto Alves da Silva nasceu em Lisboa, em 1963, e é um dos mais importantes artistas portugueses revelados na década de 1990. Estudou no London College of Printing (1989) e na Slade School of Fine Art, em Londres (1997). Já expôs em Portugal e no estrangeiro, com destaque para o Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, Madrid (1998), a Rocket Gallery e a The Photographer’s Gallery (1999), ambas em Londres, o Fotomuseum Winterthur, na Alemanha (2001), ou a Photo España, Madrid (2005). Em 2004 representou Portugal na 9ª Bienal de Arquitetura de Veneza e em 2009-2010 o Museu de Serralves dedicou-lhe uma retrospetiva.

A vernissage de “Cielo” tem lugar a 25 de abril (terça-feira), às 18h30, no Centro Camões (4, place Joseph Thorn), na capital. A exposição, organizada no âmbito do Mês Europeu da Fotografia, pode ser vista nas horas de abertura da instituição, de segunda a sexta-feira, entre as 9h e as 17h30.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.