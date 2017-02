O primeiro festival de música do ano de 2017 arranca a 24 de fevereiro e prolonga-se até 21 de abril. Falamos do Printemps Musical, que à semelhança das edições anteriores, acontece em vários palcos da capital e traz ao Luxemburgo artistas da world music, do jazz, dos blues e de estilos não habituais.

O Printemps Musical já se tornou um marco incontornável do panorama cultural luxemburguês e abre a temporada de festivais da cidade do Luxemburgo, fazendo as delícias dos amantes da música, que têm a oportunidade de ver artistas conceituados que não costumam atuar em festivais mais comerciais.

O Den Atelier, a Abadia de Neimënster e o Conservatório do Luxemburgo são as salas que recebem os nove concertos.



Programa

BJ Scott “Satin Dolls”

De guitarra na mão e com as suas “Satin Dolls”, Billz Gobhan fará uma homenagem (mais que justa) a Billie Holiday e a todas as grandes cantoras do jazz e dos blues, como Nina Simone. Um sonho antigo do guitarrista de jazz que fará uma viagem pelos temas standart do género.

Sexta-feira, 24 de abril, Abadia de Neimënster, no Grund

Billy Cobham e a Orquestra de Jazz do Luxemburgo

É apelidado de um dos monstros do jazz e a sua bateria adjetivada de frenética. Acompanhado pela orquestra do Luxemburgo, será uma noite puro jazz a roçar no rock. Billy Cobhan é da velha-guarda e um precursor das fusões que têm estado mais na voga. O compositor, autor, professor e cantor apresenta cá o último álbum “Broad Horizon”.

Quarta-feira, 8 de março, Den Atelier, em Hollerich

Belem &Friends

Dois dos artistas de Belem conhecem-se há muito e unem um violoncelo a um acordeão. Música simples mas forte que emana sentimentos e faz o público viajar.

Sexta-feira, 10 de março, Abadia de Neimënster, no Grund

Rebekka Bakken

A norueguesa ainda pensou numa carreira como cantora de rock mas fez sucesso no jazz. Considerada uma das vozes femininas mais marcantes da Europa, Rebekka Bakken é transversal e passeia-se entre o jazz com influências do folk e do country.

Terça-feira, 14 de março, Den Atelier, em Hollerich

Akua Naru

Apresenta-se com o seu rap e hip hop com elementos de jazz e do soul. A cantora e compositora norte-americana faz bons casamentos entre estilos e prova que não há barreiras. As pontes musicais existem e a globalização trouxe efeitos positivos.

Quarta-feira, 22 de março, den Atelier, em Hollerich

Noa & Gil Dor

A israelita e o companheiro de palco são influenciados por temas dos anos 60 e por músicos como Paul Simon e Leonard Cohen. A dupla une os antecedentes de Gil Dor em jazz, clássica e rock com a subtileza de Noa. Com 15 álbuns editados tornaram-se das duplas mais prestigiadas do mundo. De salientar que Noa canta em 6 línguas.

Quinta-feira, 23 de março, Conservatoire de la Ville de Luxembourg

Snow Owl ”The Blue Road”

Snow Owl, alter-ego de Juan García-Herreros, está os 10 melhores baixistas do mundo, segundo as revistas da especialidade. A diversidade cultural com que a sua vida é pautada, tornou-o um músico de jazz que busca a harmonia estética através de sonoridades mais espirituais e interpessoais. Aos 17 anos foi convidado para tocar com orquestras e foi o primeiro colombiano a ser nomeado para o Grammy “Melhor Álbum de Jazz Latino”.

Quinta-feira, 5 de abril, Abadia de Neimënster, no Grund

Yuri Buenaventura “Paroles – Tournée 2017”

É dos cantores de salsa mais apreciados em França e presta homenagem, ao país que o acarinhou com este álbum, no qual, interpreta os cantores mais carismáticos de França. É um artista que não nega as suas raízes e cultura e passeia-se entre a salsa, o mambo e o cha-cha-cha.

Quarta-feira, 19 de abril, Den Atelier, em Hollerich

Steve Gadd - “Way Back Home Tour”

É dos bateristas mais respeitados mundialmente e está em tourné com o seu álbum “Way Back Home Tour”. Presença habitual nos mais prestigiados festivais de jazz do mundo, o baterista é conhecido pela sua fácil adaptação aos estilos que aborda, conseguindo fusões emblemáticas entre o jazz e o rock.

Sexta-feira, 21 de abril , den Atelier, em Hollerich





Vanessa Castanheira



