Depois de uma primeira incursão em 2016, a bailarina e coreógrafa portuguesa Catarina Barbosa e Baptiste Hilbert voltam a participar no espetáculo “Les Émergences”, que de 3 a 6 de maio sobe ao palco da Banannefabrik, em Bonnevoie, no Centro de Criação Coreográfica do Luxemburgo (3-CL). “Les Émergences”, que serve para apresentar novos talentos da dança contemporânea no Luxemburgo, vai já na sua quarta edição e hoje, quarta-feira, no Cercle Cité, Catarina, Baptiste e outros dançarinos convidados, apresentam um “cheirinho” do que será o espetáculo em maio.

Catarina, 24 anos, e o seu companheiro na vida e na dança, Baptiste Hilbert, 25, trazem “With My Eyes”, peça coreográfica que evoca a espiritualidade. “É um solo, onde danço sozinha, com música de Bach, mas também uma parte com guitarra e flauta árabes, tocada por músicos do Iraque”, explica a portuguesa ao Contacto. É autobiográfico?, perguntamos. “Pode ser vista assim, porque eu venho de uma família ateia, a Catarina de uma família católica. Tivemos contactos com a religião protestante, mas hoje encontrámos a nossa própria espiritualidade. A peça é sobre isso. A religião é algo comunitário, mas a espiritualidade é algo pessoal”, diz Baptiste.

O casal diz que quer tornar a linguagem da dança acessível ao público. “A dança não tem que ser algo abstrato e inacessível. Podemos transmitir ideias e emoções através da dança, não é preciso ser um erudito. Gostaríamos que todo o tipo de público nos viesse ver”, confia Catarina. “Também os portugueses”, diz num português arranhado Baptiste, luxemburguês de origem belga. Por seu lado, Catarina, que é natural da Póvoa do Varzim, conta que está a aprender luxemburguês e também pretende pedir a nacionalidade luxemburguesa. Os dois conheceram-se há quatro anos, estão juntos há três e moram em Dudelange. “Trabalhar com a pessoa com quem se está em casal pode ser considerado difícil ou complementar”, confiam. “Nós tínhamos a opção de trabalhar em companhias diferentes, de andar em digressões e de nos vermos pouco. Escolhemos trabalhar juntos, há uma grande cumplicidade na vida e também quando dançamos ou criamos uma peça”.

Entretanto, Catarina Barbosa e Baptiste Hilbert voltam a apresentar “As we want”, peça que estrearam em 2016 no “Émergences, vol. 3”, no próximo dia 21 de maio no CAPe, em Ettelbruck. Depois levam a sua criação até Espanha, a Logroño, em agosto, e Málaga, em outubro.

Para 2018 revelam que estão a preparar um festival de dança, no âmbito de um projeto que envolve quatro companhias de dança europeias e um ballet júnior, nos quais participam, pelo Grão-Ducado, o 3-CL e o Kinneksbond (de Mamer), e, por Portugal, os coreógrafos António Cabrita e São Castro, da Companhia de Dança Paulo Ribeiro, de Lisboa, entre outros. José Luís Correia

“Les Émergences, vol. 4: Prélude”, hoje, às 19h, no Cercle Cité (place d’Armes), na capital (entrada livre); precedido de uma aula de dança contemporânea para todas as idades e níveis com Baptiste Hilbert, às 17h, no mesmo local (participação na aula: 5 euros). “Les Émergences, vol. 4”, de 3 a 6 de maio, na Banannefabrik (12, rue du Puits), em Bonnevoie. Bilhetes entre 8 e 15 euros (em: www.danse.lu).

