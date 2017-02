Mounir Hamzaoui n'a pas manqué ses débuts sous le maillot differdangeois. Auteur d'une entrée remarquée au Progrès, le milieu de terrain tunisien de 29 ans s'est offert un doublé pour son premier match à domicile contre Strassen. L'Aigle a pris son envol.

Par Christophe Nadin



Février tire à sa fin et les bourrasques de vent balaient la façade de l'hôtel Gulliver à Bascharage. C'est là que Mounir Hamzaoui a élu domicile. «Mais plus pour longtemps. Je vais m'installer dans un appartement dans la région», explique un garçon que cette météo d'arrière-saison ne semble pas chagriner.

Peut-être parce que son dernier choix suffit à son bonheur. Lui le bourlingueur invétéré a posé ses valises au pays après des mois compliqués. Une dernière saison mi-figue, mi-raisin au Fleury FC, un transfert qui capote en Bulgarie, des pistes qui se sont évanouies et une demi-saison passée à s'entraîner avec un préparateur physique pour être prêt en hiver.

Des séances qui lui permettent d'activer certains contacts dont celui de Jean-Philippe Caillet à Differdange. «Cela devait être fin septembre, début octobre. Je ne savais pas qui était l'entraîneur, mais quand je l'ai vu, je me suis souvenu.»

Face à «Caza» avec Raon-L'Etape



Dans son cursus, le Tunisien est en effet passé à Raon-L'Etape (2011-2013) avec qui il a croisé le fer avec le CSO Amnéville de Pascal Carzaniga. Les deux hommes s'apprécient et Differdange devine dans son profil l'opportunité d'ajouter une plus-value à un groupe qui est en train de chatouiller l'ogre dudelangeois.

«Je n'ai pas réfléchi longtemps. Le projet me convenait et j'ai été très bien accueilli par le groupe.» Une acclimatation qui se traduit par une entrée fulgurante contre le Progrès où il donne le tournis à Mastrangelo avant de retrouver une position plus axiale. «C'est là où je m'exprime le mieux, dans le cœur du jeu. J'aime toucher le ballon, je prends du plaisir. Je suis altruiste. Parfois trop. Cela m'a déjà joué des tours. Mais si on me dit de démarrer à gauche, je n'ai aucun souci. Je l'ai déjà fait et ça me permet de rentrer sur mon pied droit.»

Une semaine plus tard, Hamzaoui est titulaire pour la première fois et fait joujou avec la défense strassenoise. Deux buts plus tard, le natif de Souassi rayonne. «Je n'ai pas le souvenir d'avoir réussi de tels débuts.» Mais ce qui l'intéresse au premier chef, c'est la suite. «Oui, on a déjà parlé de la Jeunesse. Je sais que ce club a un riche passé, mais le match de dimanche, on doit le gagner. Car oui, le doute n'est plus permis, on va jouer le titre. On est bien là dans cette position. Je préfère être chasseur que chassé.»

Les observateurs n'en doutaient pas. Differdange monte en puissance et s'apprête à livrer bataille avec Dudelange. Un adversaire également sur le chemin des Rouge et Noir en coupe. Un mot que Mounir Hamzaoui connaît bien et apprécie. «Avec Raon-l'Etape, on a sorti Bordeaux. Avec Cannes, on a éliminé Saint-Etienne et Montpellier avant de chuter contre Guingamp en quart de finale. Et avec Grenoble, on s'est payé l'Olympique de Marseille de Bielsa.»

Cannes, Grenoble, mais pas de National

Hamzaoui a voyagé et connaît bien le CFA. Avec l'AS Cannes de Pilorget, il s'épanouit sur la Côte d'Azur dans un club mythique qui s'apprête malheureusement à déposer le bilan. Avec le Grenoble Foot d'Olivier Saragaglia, il manque la montée pour un point.



«Oui, je voulais jouer un jour en National. En fait, au plus haut niveau possible», poursuit le joueur originaire de la région parisienne, formé à Reims et qui ne gardera pas un souvenir mémorable de son expérience à Fleury. «C'est compliqué de trouver une osmose dans un club de la région parisienne. Les gens sont éparpillés, les bouchons sont un enfer et les divertissements sont très nombreux dans la capitale.»

Bien plus que dans la Cité du Fer où le calme apparent pourrait toutefois faire place à une belle excitation printanière si le FC Differdange 03 continue à jouer les trouble-fête.