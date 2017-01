En Australie, Tim Cahill a l’habitude de célébrer ses buts en boxant le poteau de corner. Ce ramasseur de balle était au courant et a décidé de court-circuiter le milieu de terrain de 37 ans de Melbourne City… en enlevant simplement le poteau.



Même les ramasseurs de balle peuvent être taquins. C'est une scène cocasse qui a eu lieu au Central Coast Stadium de Gosford, lors du match opposait les Central Coast Mariners à Melbourne City, le club d'un certain Tim Cahill (37 ans), ancien joueur notamment d'Everton, de 2004 à 2012.



Le milieu australien, de retour au pays après des expériences aux Etats-Unis et en Chine, a ouvert le score de la tête (0-1, 40e), avant, comme à son habitude de célébrer son but en boxant le poteau de corner.... sauf qu'un ramasseur de balles placé non loin ne l'a pas entendu de cette oreille, et a enlevé ledit poteau! Ce qui n'a pas empêché Cahill de boxer... dans le vide!

Pour la petite histoire, les deux équipes se sont quittées sur un match nul, deux buts partout à l'issue de cette rencontre comptant pour la 13e journée de l'A-League, le championnat australien.