Keith Stroud, l’arbitre de la rencontre de Championship (D2 anglaise) entre Newcastle et Burton (1-0), mercredi, a commis une grossière erreur: alors qu’un penalty pour les Magpies aurait dû être retiré, il a accordé un coup franc indirect à… Burton.

A la 29e minute de cette rencontre comptant pour la... 40e journée, Keith Stroud a sifflé un penalty en faveur de Newcastle. Matt Ritchie l'a ensuite transformé, mais Dwight Gayle, son coéquipier, est entré dans la surface avant que le tir n’ait été effectué. Le penalty devait donc être retiré... sauf pour l’arbitre, qui a accordé un coup franc indirect à… Burton Albion!

Or, selon la loi XII, un coup franc indirect est accordé à l’équipe adverse uniquement si le penalty est manqué. Dans le cas de cette rencontre, Ritchie aurait donc dû le retirer. Forcément, cela a déclenché l’incompréhension et la colère de Rafael Benitez et de ses joueurs, qui se sont finalement imposés 1-0, grâce à un but de… Ritchie. Après la rencontre, l’arbitre a reconnu qu’il avait mal appliqué le règlement et s’est excusé.