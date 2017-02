(ER) - John Degenkolb (Trek) a remporté ce jeudi la 3e étape disputée sur 200 km entre Dubaï et Al Aqah alors que Jempy Drucker (BMC) a fini sixième. Marcel Kittel (Quick-Step) conserve le maillot bleu de leader.

Troisième étape et troisième sprint massif sur les routes du Dubaï Tour mais ce mercredi, les événements ont tourné en faveur de Degenkolb. Le coureur allemand a devancé sur la ligne Reinardt Janse van Rensburg (Dimension Data) et Sony Colbrelli (Bahrain Merida). Jempy Drucker s'est classé sixième de l'étape et au général, il recule d'une place et se retrouve cinquième à 14" du leader.



Bob Jungels (Quick-Step) qui a assuré le tempo en tête de peloton derrière le quatuor de tête, a fini 106e à 1'36". Le champion national occupe à présent la 87e place à 2'42" de son équipier Kittel.



Comme souvent, l'échappée du jour, composée de Christian, Vliegen, Pibernik et Dowsett, a été reprise dans le final. Cette 3e étape a aussi été marquée par le coup reçu par Kittel de la part d'un autre coureur, le nom de Grivko a été évoqué. L'arcade du coureur allemand était couverte de sang.



Le vent a également perturbé le bon déroulement de l'étape durant une vingtaine de kilomètres. La nervosité s'est emparée du peloton qui a explosé en différents groupes. Le calme est finalement revenu à 50 kilomètres du but.



Ce vendredi, la 4e étape propose un tracé de 172 km entre Dubaï et Hatta Dam.

Le final devrait être favorable au puncheurs et le classement général devrait subir quelques modifications.