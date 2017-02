Double passeur contre le Racing ce dimanche, Ken Corral a joué son rôle de joker de luxe à fond. L'ailier s'accommode de cette situation délicate en faisant passer le collectif avant sa propre personne.

Propos recueillis par Christophe Nadin



Ken, la voilà enfin cette victoire...

Elle fait du bien. On n'avait plus gagné depuis octobre (7e journée, 3-1 contre Käerjéng). Sept matches sans victoire, c'est long. On est tous contents même si on sait que ce sera beaucoup plus difficile dimanche prochain avec la venue de Differdange. Pourtant, on a besoin d'une série pour sauver notre championnat. Sinon, ce sera une saison de...

Vous avez été décisif, mais vous débutiez sur le banc, ça doit être frustrant, non?

C'est frustrant, mais compréhensible. La situation du coach est compliquée. Je suis à Strasbourg et je ne m'entraîne pas du tout avec ballon durant la semaine. Moi j'arrive le samedi. Ce n'est donc pas anormal de se retrouver sur le banc. Je n'ai pas de problème avec ça. Si tous les matches se déroulent comme celui d'aujourd'hui, je peux rester sur le banc tout le reste de la saison. C'est compliqué de trouver un club en Alsace. On a étudié la question avec les dirigeants de la Jeunesse mais c'est toujours une question d'assurance. Encore quatre mois puis je serai à nouveau à disposition du groupe à temps plein.

L'objectif de la Jeunesse, ça reste la quatrième place?

Cela reste notre objectif même si ce sera compliqué au regard du classement. On reste optimiste.