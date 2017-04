(tof).De retour dans l'axe au côté de Stelvio Cruz, Rodrigue Dikaba a rayonné à nouveau dans l'entrejeu dudelangeois. Le Congolais parle de revanche, de mise au point mais aussi de doublé toujours dans la ligne de mire du F91.

Rodrigue, quelle revanche!



Oui, c'est une éclatante revanche par rapport à dimanche dernier. Cela s'était joué sur de petits détails, mais nous sommes une grande équipe. Et une grande équipe ne perd jamais deux fois. On a montré du caractère. Ce groupe est soudé. On nous a critiqué, mais on est resté dans ce que nous savons faire. Le championnat est loin d'être fini.

Où la différence s'est-elle faite dans un tel match?

C'est un match de coupe. La bataille et les duels sont très importants. Et malgré le score, ça s'est joué à pas grand-chose entre les deux meilleures équipes du pays.

Sur un plan personnel, on vous a trouvé davantage rayonnant dans une position plus axiale, non?

Oui, je suis venu ici pour jouer dans l'axe, mais il y a parfois des paramètres qui te poussent à changer de poste pour le bien de l'équipe. J'ai essayé de faire au mieux. J'ai retrouvé ma place et j'espère la garder jusqu'en fin de saison.