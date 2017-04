(tof). Käerjéng n'a pris aucun point lors de ses trois dernières sorties et négocie un déplacement aussi périlleux qu'important chez une équipe de Canach qui compte deux points de plus. Etat des lieux avec Dan Theis.

Signez-vous pour un point?

Non. On va à Canach pour gagner. Je n'ai aucune raison de changer ma philosophie. Elle reste la même que face à Dudelange par exemple. Oui c'est compliqué d'aller jouer là-bas. Il faudra penser à se battre avant de jouer au foot, aller les chercher très haut et surtout bien gérer les phases où nous serons en possession du ballon. Et puis bien sûr être plus «tueur» devant le but adverse.

Vous avez préféré Ottelé à Winckel dans les buts contre la Jeunesse. Qui jouera dimanche?

Je vais en parler avec mon entraîneur des gardiens. Ils se sont bien entraînés ces derniers jours et chacun a montré une réaction positive. Ils ont compris maintenant qu'il y avait une vraie concurrence. Elle est saine et cette attitude commence à me plaire. Je n'ai aucun regret d'avoir titularisé Ottelé contre la Jeunesse. Il n'est pas engagé sur les buts. J'ai parlé avec lui. Il reste calme, lucide et bien dans la tête.

Après un bon début d'année, vous avez accusé le coup. Comment l'expliquez-vous?

Sur les trois derniers matches, il n'y a que face à la Jeunesse où nous sommes passés à côté du sujet même si on nous siffle un hors-jeu imaginaire. Contre Niederkorn, on mérite de gagner mais on prend un but sur un hors-jeu qui nous a tué. A Strassen, l'adversaire ne se procure aucune occasion, on nous refuse un penalty flagrant et un carton rouge doit être sorti. La chance ne nous sourit pas. Le doute s'installe et dans ces cas-là, c'est moins facile de prendre ses responsabilités.