Charly Schinker (29 ans) s'apprête à sortir de sa zone de confort rumelangeoise pour se frotter dans quelques mois à Sébastien Flauss qu'il entend déloger de sa place de titulaire à Niederkorn. A 29 ans, l'ex-gardien international n'a pas froid aux yeux.

Propos recueillis par Christophe Nadin



Charly Schinker, vous vous apprêtez à quitter Rumelange après sept saisons passées au club. Pourquoi ce départ?

Je pense avoir atteint mon maximum à Rumelange. Aux entraînements comme en matches. Je souligne en passant le travail de Claude Herrig. Cela me fait mal au cœur de le quitter après sept ans, mais j'avais besoin d'un nouveau challenge pour montrer de quoi je suis capable.

Comment a réagi votre club actuel?

Ils étaient déçus et un peu mécontents sur le coup. Mais ils vont comprendre mon choix et l'accepter. Pendant sept ans, j'ai toujours fait mon job au club. A Rumelange, on a une bonne équipe et avec un peu plus de chance, on serait mieux classé. Personnellement, je voulais jouer le top 4 au pays. Niederkorn était la bonne adresse.

Vous allez vous frotter à Sébastien Flauss la saison prochaine. Y aura-t-il une hiérarchie dès votre arrivée?

Je ne crois pas. Je suis numéro un à Rumelange. Sébastien Flauss est numéro un dans son club. Ni plus ni moins. Je ne viens pas comme numéro deux. Mon objectif est de m'installer dans les buts et montrer de quoi je suis capable. Je suis un bosseur et je suis solide dans la tête. La concurrence ne me fait pas peur.