(ER/JG) - Bob Jungels entame prochainement sa deuxième saison sous les couleurs de la formation Quick-Step, nouveau nom d'Etixx en 2017. Le champion national, qui a brillé entre autres sur Tirreno, au Giro ou encore aux Mondiaux du contre-la-montre par équipes, espère confirmer au cours des prochains mois.



Bob, avant d'évoquer les futures échéances, quel regard portez-vous sur 2016 et que voulez-vous retenir en premier lieu?



Le Giro me vient directement à l'esprit (6e du classement final, meilleur jeune et 3 jours en rose), je suis fier de ma prestation mais le plus important à mes yeux est le fait que j'ai choisi de m'engager avec l'équipe Etixx-Quick-Step, c'était la bonne décision. Le fait que j'ai osé franchir ce pas me rend très heureux. Ce n'était pas une décision facile à prendre mais je ne me suis pas trompé, ma première impression était la bonne. Patrick Lefévère a trouvé les mots pour me convaincre. Il m'a expliqué ce qu'il attendait de moi. L'équipe comptait sur moi. Cela m'a donné confiance sans jamais me mettre de la pression. C'est une des clés de ma réussite.

Et comment se profile cette année 2017, êtes-vous satisfait de votre préparation et quelles sont vos attentes?

Tout fonctionne parfaitement jusqu'à présent. Nous avons déjà réalisé deux stages du côté de Calpe sur la Costa Blanca. Nous avons travaillé très dur et nous avons pu bénéficier d'excellentes conditions de travail avec de longues sorties. Je suis aussi satisfait d'avoir pu passer l'hiver sans être malade. Je sens que la forme est là, tout se met en place de façon idéale. Si je pouvais signer une ou deux victoires de plus qu'en 2016 (4: Oman, championnat du Luxembourg chrono et en ligne, Mondial du contre-la-montre par équipes), ce serait un excellent résultat.



Quel sera votre programme au cours des prochains mois?

Je débuterai ma saison au Dubaï Tour et comme l'an dernier, je serai au départ du Tour d'Oman et des Strade Bianche avant Tirreno-Adriatico (3e en 2016), l'Amstel Gold Race, la Flèche Wallonne et le Tour de Romandie. Le Tour d'Italie figure à nouveau à mon programme, c'est une épreuve que j'ai apprécié disputer l'an dernier. Les classiques flandriennes? En tant qu'ancien vainqueur de Paris-Roubaix U23, j'ai toujours aimé cette course mais on ne peut pas prendre le départ de toutes les courses. Actuellement, ma priorité concerne les grands tours. Mais une course comme le Tour des Flandres m'attire beaucoup. Je suis encore jeune et j'ai encore le temps. Je ne ferme pas la porte mais ce n'est pas à l'ordre du jour.

