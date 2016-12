(jg/tof). Ben Gastauer s'apprête à lancer se septième saison sous le maillot d'Ag2r-La Mondiale dans trois semaines au Tour Down Under. Le Schifflangeois revient sur une année 2016 qu'il juge bonne, évoque le Tour de France et pointe un objectif plus global: gagner davantage de course avec l'équipe en 2017.



Ben Gastauer, si vous deviez changer quelque chose à votre saison 2016?



Notre total de victoires. Huit, c'est insuffisant sur une saison. Nous en avons discuté lors de notre stage en décembre. Nous allons revoir notre stratégie pour accumuler plus de podiums. En 2015, nous avions gagné 22 fois. On a donc encore une belle marge. En 2016, nous avons beaucoup misé sur Romain Bardet. On a donc été moins agressifs, moins présents dans les échappées. On doit trouver un meilleur équilibre et prendre parfois plus de risques.



L'équipe a connu pas mal de changements avec dix arrivées. Comment s'est passée cette acclimatation?



Un tiers de l'équipe, c'est beaucoup. Mais je dois avouer qu'on ne l'a pas trop remarqué lors de notre premier rassemblement. L'ambiance est bonne et je suis confiant. Nous nous sommes aussi renforcés pour les classiques d'un jour. Je pense notamment aux flandriennes avec Naesen et Vandenbergh. Sans oublier l'arrivée de garçons rapides comme Holst Enger et Barbier, ce qui devrait nous ouvrir des perspectives dans les sprints. Sur un plan personnel, je risque de devoir me battre encore plus pour l'une des neuf places pour le Tour de France.



Vous évoquez le Tour de France. Ce sera de nouveau l'un de vos objectifs personnels en 2017?

Le Tour reste le moment le plus prestigieux de la saison. Quand tu finis à Paris avec ton chef de file sur la deuxième marche du podium, tu ne peux pas te plaindre. Ni jamais oublier de tels moments. Oui, la concurrence sera rude pour 2017, mais non, je n'ai pas peur. L'équipe a vu de quoi j'étais capable par le passé, mais ça ne veut pas dire que je suis certain d'être de la partie. J'aimerais d'autant l'être que l'on traversera le pays, ce qui procure une motivation supplémentaire. Mais l'important, c'est de prendre part à l'un des trois grands tours.