(JFC). - On s'en doutait, c'est à présent officiel: pour n'avoir couché que six joueurs sélectionnables sur la feuille du match de la 23e journée de PH face à Mondercange, l'US Esch a été déclaré battu par forfait (0-3). Par ailleurs, Michael Barbosa, de Käerjéng, a écopé de quatre matches de suspension pour... crachat.

Si le passage du score d'US Esch - FC Mondercange (23e journée de PH) de 1-1 (verdict sportif) à 0-3 (sur tapis vert) n'a que peu d'incidence sur la situation du club de la Métropole du Fer, de toute façon assuré d'évoluer en BGL Ligue la saison prochaine malgré la perte d'un point, ces deux unités providentielles sont les bienvenues du côté du FCM, désormais nanti de 27 points et qui revient à hauteur du FC Mamer (10e) - première équipe non barragiste - avec toutefois une moins bonne différence de buts, et qui distance le CS Grevenmacher (12e) à six longueurs.

Par ailleurs, le tribunal fédéral de la FLF a infligé quatre matches de suspension au milieu de terrain de l'UN Käerjéng Michael Barbosa (32 ans), coupable d'un crachat lors du match face au RM Hamm Benfica (22e journée, le 23 avril), et qui avait d'ailleurs été exclu lors de cette partie à la 82e minute. Sa saison est bien sûr d'ores et déjà terminée.