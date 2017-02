(DH) - Vendredi, en début de soirée, le FC Progrès Niederkorn a présenté deux nouveaux joueurs qui viennent renforcer le cadre mis à la disposition de Paolo Amodio.

Les dirigeants niederkornois avait déjà présenté Maximilian Watzka (30 ans, Viktoria Berlin), un milieu de terrain qui a le même profil qu'Olivier Cassan qui avait été mis à l'écart le 13 octobre et qui depuis a signé en faveur de Käerjéng, et Charly Schinker (29 ans, Rumelange) censé apporter de la concurrence la saison prochaine sur le poste de gardien de but.



On connaissait aussi le nom de l'attaquant qui avait signé en faveur du club du président Marochi: David Bors, un attaquant de 21 ans, formé au FC Cologne, et qui arrive du FC Bonher. Thomas Gilgemann, le manager du club, la présenté comme un joueur "insouciant, puissant, technique", "un joueur qui va monter en puissance et qui va amener de la concurrence ou de nouvelles solutions offensives". Il a aussi indiqué que Bors avait inscrit six buts en cinq matches de préparation. Le nouvelle attaquant des Jaune et Noir a signé un contrat de six mois avec une option pour la saison prochaine.

Le deuxième joueur présenté est Ricky Borges, un jeune joueur issu de la formation niederkornoise. International U19, il intègre le groupe des seniors. Il peut évoluer à un poste de milieu offensif ou d'attaquant.



Par ailleurs, la prévente de billets pour le derby differdangeois, qui sonnera les trois coups de la reprise du championnat, débutera ce samedi à 15h chez Lo Stadio (58, rue de l’Eglise à Niederkorn) et au bureau du stade Jos Haupert.