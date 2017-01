(AFP). - Le mercato hivernal est resté très calme dans les grands clubs des principaux championnats européens: seul le FC Séville s'est activé sous la houlette de son directeur sportif, Monchi, tandis que Manchester City enregistre l'arrivée de l'avant-centre de l'équipe du Brésil, Gabriel Jesus.

ESPAGNE

Le Real Madrid et l'Atletico Madrid étaient interdits de transferts cet hiver, et le FC Barcelone n'a pas bougé.

Le FC Séville a finalement été le seul à s'agiter. Le club andalou, dont le directeur sportif Monchi est connu pour son flair, a réalisé quelques jolis coups: d'abord l'arrivée du prometteur défenseur français Lenglet (Nancy), puis celle de l'attaquant monténégrin Jovetic (Inter Milan), auteur déjà de 3 buts en 4 matches avec Séville, et enfin le milieu argentin Montoya (Rosario Central).

Ailleurs, peu de mouvements majeurs: prêt de l'attaquant italien Zaza (Juventus) à Valence, retour de l'Espagnol Adrian (Porto) à Villarreal pour remplacer le Brésilien Pato parti en Chine (Tianjin Quanjian). Et arrivée en prêt à Las Palmas de l'attaquant Jesé après une demi-saison ratée au PSG.

ANGLETERRE

Ca bouge en Angleterre, mais très peu chez les gros. Principal mouvement, l'arrivée à Manchester City de Gabriel Jesus, champion du Brésil à Palmeiras et titulaire à la pointe de la Seleçao après avoir remporté les JO de Rio avec les Espoirs de Neymar. Le buteur de 19 ans avait été recruté dès l'été dernier (30 millions d'euros environ) et prêté dans la foulée au club pauliste.

Les autres membres du «Big Six» ont surtout veillé à dégraisser. Le leader Chelsea a ainsi simplement rappelé de Bournemouth son défenseur Aké, mais a vendu Oscar (pour 60 millions d'euros) et Obi Mikel en Chine.

«En qualité et en quantité, nous avons ce qu'il faut pour bien faire», a avancé Arsène Wenger à Arsenal, qui a seulement déniché un espoir en septième division (l'arrière gauche Brammall). Liverpool et Tottenham n'ont pour l'instant enregistré aucune recrue. Les Reds ont laissé partir Begovic et Ilori; en attendant Sakho?

Pas non plus d'arrivée à Manchester United. Mais José Mourinho s'est débarrassé de Schneiderlin (à Everton pour 23 millions d'euros) et Depay (à Lyon pour 16 millions d'euros plus bonus).

West Ham s'est résolu à laisser partir Payet, après le bras de fer du Français, à Marseille contre 30 millions d'euros.

Les clubs les plus actifs ont été ceux qui luttent pour le maintien. Hull a par exemple attiré six nouveaux joueurs dont le défenseur international italien Ranocchia (Inter Milan) ou l'attaquant Niasse (Everton). Crystal Palace, Swansea et Sunderland ont aussi dépensé avec deux à trois recrues chacun.

ALLEMAGNE

Le transfert le plus retentissant est l'arrivée à Dortmund du jeune prodige suédois de l'AIK Stockholm, Isak, déjà international à 17 ans, pour 10 millions d'euros.



Isak, jeune international suédois de 17 ans, passe au Borussia Dortmund pour 10 millions d'euros.

Photo: AFP

Deux Français ont débarqué en Bundesliga, l'ailier Ntep à Wolfsburg (ex-Rennes) et à Leipzig le défenseur Upamecano (ex-Red Bull Salzbourg), 18 ans seulement.

Globalement, la Bundesliga a largement investi dans la jeunesse. Leverkusen, toujours en course en Ligue des champions, a recruté l'attaquant jamaïcain Bailey (19 ans, ex-Genk), pour environ 12 millions d'euros. Pour la même somme, Wolfsburg a attiré le milieu néerlandais Bazoer (20 ans, ex-Ajax).

Hambourg, en perdition en fond de tableau, a misé sur le champion olympique brésilien Wallace (ex-Grêmio), pour stabiliser sa défense.

Le Bayern Munich a également pensé à l'avenir, et annoncé le recrutement pour la saison prochaine de deux jeunes néo-internationaux actuellement à Hoffenheim: le défenseur central Süle et le milieu Rudy. Le «Rekordmeister» a aussi lâché deux joueurs: le défenseur Badstuber prêté à Schalke et l'attaquant américain Green parti à Stuttgart (2e division).

ITALIE

Le principal coup du mercato porte sur Gagliardini: le très prometteur milieu est passé de l'Atalanta Bergame à l'Inter Milan en prêt jusqu'à la fin de la saison prochaine, mais l'opération s'accompagne d'une option d'achat estimée autour de 25 millions d'euros.

Solide leader, la Juventus a seulement recruté un milieu de terrain d'appoint avec le Vénézuélien Rincon (Genoa). L'arrivée d'un arrière gauche pour remplacer Evra (Marseille) restait possible.

La Roma s'est fait prêter le milieu Grenier par Lyon et a laissé partir le remplaçant Iturbe au Torino. Naples de son côté a pris l'attaquant Pavoletti (Genoa).

L'AC Milan a rafraîchi son attaque avec deux prêts: Ocampos (Marseille via Genoa) et Deulofeu (Everton) remplacent le Français Niang (Watford) et Luiz Adriano (Spartak Moscou).