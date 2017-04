(LW). - Deux Differdangeois, le milieu de terrain Andy May (27 ans) et le gardien de but Arnaud Schaab (26 ans) évolueront à l'US Mondorf la saison prochaine. Les Vert et Noir ont aussi fait l'acquisition de Tom Boussong (19 ans), jeune gardien du SC Bettembourg, tandis que les juniors Yann Bartholomey et Daniel Bento intégreront le cadre A.

C'est en... 2007 qu'Andy May avait quitté le CS Sanem pour rejoindre le FC Differdange 03. Dix années plus tard, le discret milieu de terrain, capitaine du FCD03, s'apprête donc à quitter à 27 ans la Cité du Fer pour la ville thermale où il a paraphé un contrat de trois ans. Il a disputé à ce jour 171 rencontres en BGL Ligue. «Nous sommes très heureux de l’arrivée d’Andy, c’est un battant qui se met au service de l’équipe et qui est synonyme d’engagement et de solidarité, des qualités très appréciées à Mondorf. Il est très complémentaire avec notre équipe et nous sommes persuadés qu’il pourra nous faire avancer tant comme joueur qu’à terme comme un des leaders de notre équipe», communique l'US Mondorf.

En provenance de Differdange 03 toujours, Arnaud Schaab (26 ans), devra faire oublier dans les buts Patrick Worré, qui accomplit, lui, le chemin en sens inverse, tandis que le jeune (19 ans) Tom Boussong arrive du SC Bettembourg. Tout comme Andy May, les deux portiers ont signé pour trois saisons. «Arnaud Schaab est un gardien confirmé, avec un excellent état d’esprit, qui sera en concurrence positive avec Glenn Marques pour le poste de gardien titulaire, alors que Tom Boussong est un jeune gardien avec des qualités indéniables que l’on va soutenir dans son développement afin qu’il puisse continuer à progresser et prétendre à une place de titulaire dans le futur», dit le club vert et noir.



Enfin, deux membres de l'équipe juniors de l'US Mondorf, Yann Bartholomey (défenseur) et Daniel Bento (milieu de terrain), tous deux âgés de 18 ans, et purs produits du club, intégreront l’équipe fanion en 2017-2018.