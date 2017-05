(DH) - En cette fin de vendredi après-midi, le FC Progrès a présenté sa sixième recrue en vue de la saison prochaine. Pour étoffer son secteur offensif qui sera privé la saison prochaine de Hakim Menaï, de David Bors et de Rémi Laurent, le Progrès a fait signer Alexandre Karapetian (Rosport).

L'ex-attaquant international géorgien (29 ans), qui est notamment passé par Elversberg et Hombourg, va ainsi connaître son quatrième club de BGL Ligue. Il a signé pour deux saisons, plus une en option, au stade Jos Haupert. Le buteur, auteur de treize réalisations en 23 journées avec Rosport, était arrivé à Dudelange au mercato hivernal de la saison 2012-2013 pour être ensuite prêté au CS Grevenmacher avant d'atterrir au FC Victoria après une saison blanche.

Ben Vogel (22 ans, Rosport), Mike Schneider (22 ans, RM Hamm Benfica), Charly Schinker (29 ans, Rumelange), Mario Mutsch (32 ans, Saint-Gall), Yann Matias (20 ans, Titus Pétange) et Metin Karayer (24 ans, CS Sarreguemines, qui n'a pas encore été présenté) ont déjà paraphé leur contrat et porteront les couleurs jaune et noir la saison prochaine.

«C'est un des meilleurs attaquants du pays, capable de jouer dos au but, de bien conserver le ballon et des prendre les espaces», a commenté Thomas Gilgemann, le directeur sportif niederkornois. «Nous l'avons aussi choisi pour son caractère de gagneur qu'il a démontré partout où il est passé, que ce soit à Dudelange, Grevenmacher ou Rosport. Il n'est d'ailleurs pas étranger à la remontée au classement de ce club avec qui il était encore lié une saison. Quant à Rémi Laurent, nous attendons de lui qu'il poursuive sur ces dernières prestations, qu'il nous porte vers la quatrième place et pourquoi ne pas remporter ce challenge qui est de finir meilleur buteur de BGL Ligue.»

Alexandre Karapetian, lui, ne se donne pas d'objectif en terme de but la saison prochaine. Il a indiqué qu'il avait fait son choix «après deux ou trois entretiens». «Le projet du club m'a séduit c'est pourquoi je me suis décidé pour Niederkorn. L'objectif minimal sera de terminer dans le top 4, si possible dans le top 3, et pourquoi ne pas se mêler à la lutte pour le titre?»

David Soares prolonge



David Soares, qui a été formé à Niederkorn et qui évolue au poste de latéral gauche, a décidé de prolonger l'aventure avec le club du président Fabio Marochi. Le joueur de 26 ans a paraphé un nouveau contrat portant sur quatre saisons et sera donc lié avec le Progrès jusqu'en 2021.