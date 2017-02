(JFC). - Mieux classée (WTA 425) et plus expérimentée (23 ans), l'Autrichienne Pia Konig (tête de série n°8) est restée la reine du court n°3, ce jeudi matin à Antalya, lors du match du 2e tour l'opposant à la Luxembourgeoise Eléonora Molinaro (16 ans, WTA 1.019). Konig s'est imposée 6-4, 6-3, non sans une belle résistance offerte par la teenager des Arquebusiers.

Après avoir littéralement survolé ses trois premiers matches (dont deux en qualifications) sur la terre battue d'Antalya, avec seulement neuf jeux concédés, Eléonora Molinaro (16 ans) faisait face ce jeudi matin au 2e tour à une opposition nettement plus consistante avec l'Autrichienne de 23 ans Pia Konig, classée 425e mondiale, et tête de série n°8 du tableau.

Constellé de breaks et contre-breaks, le début de partie est extrêmement serré et les deux joueuses disputent des jeux marathons: pensez donc, après une demi-heure de match, le tableau-marquoir du court n°3 indique le score de... 3-2 en faveur de Konig!

L'Autrichienne prend ensuite l'ascendant à 5-2, et, malgré que la Luxembourgeoise parvient à remporter pour la première fois son jeu de service au... neuvième jeu, c'est bien Konig qui empoche la manche initiale six jeux à quatre en 53 minutes.

Le second set épouse une courbe sensiblement identique à son devancier, avec un festival de breaks et contre-breaks, et, exactement comme lors du premier, Pia Konig s'échappe à cinq jeux à deux. Et l'Autrichienne de conclure, cette fois définitivement, les débats sur la marque de 6-3, malgré... six balles de match écartées par une Molinaro accrocheuse jusqu'au bout, le tout emballé en 1h45'.



La semaine prochaine, la jeune droitière du TC Arquebusiers disputera à nouveau un tournoi ITF de 15.000 dollars, toujours à Antalya.