(AFP). - L'Écosse et la France, en progrès lors de la tournée d'automne, vont savoir où elles en sont samedi lors de l'ouverture du Tournoi des six nations, face à l'Irlande et l'Angleterre, les deux favoris pour la victoire finale.

Si l'Écosse ouvrira le bal à Murrayfield face au XV du Trèfle (15h25), c'est plutôt Twickenham qui concentrera toutes les attentions. Dans le temple du rugby anglais, l'Angleterre d'Eddie Jones, invaincue en 2016, remet son titre en jeu face à la France (17h50).

Fort de ses 13 victoires acquises l'an passé, l'Australien clame ces derniers jours qu'il veut porter ses Anglais au sommet du rugby mondial. Des déclarations musclées qui visent peut-être à faire oublier que ses rangs se sont éclaircis avec les forfaits de Chris Robshaw, George Kruis, Anthony Watson, Billy et Mako Vunipola.

Des défections suffisantes pour donner une chance à la France? Même avec quelques blessés majeurs, l'Angleterre semble tellement sûre d'elle que peu d'observateurs y croient. Les Français, chez qui le principal absent est l'ouvreur François Trinh-Duc, n'ont d'ailleurs pas claironné qu'ils pouvaient l'emporter.

Ce «Crunch» sera l'occasion de mesurer tout le chemin parcouru depuis le fiasco de ces deux grandes nations au Mondial 2015. Jusqu'ici, c'est le lièvre et la tortue: l'Angleterre a redémarré en trombe, contrairement à la France, avant-dernière du Tournoi 2016 et passée à côté de succès majeurs en novembre face à l'Australie et la Nouvelle-Zélande.

Références de l'automne

L'Écosse, qui présentait un bilan similaire à la France l'an dernier (2 victoires pour 3 défaites), semble en plein renouveau et partira avec nettement plus de chances face aux Irlandais. D'abord parce que son mois de novembre a été convaincant, et aussi parce que sa pépinière de Glasgow a atteint avec brio, pour la première fois, les quarts de finale de Coupe d'Europe.



Six capitaines pour un trophée

Photo: Reuters

Mais l'Irlande à Édimbourg avec une référence: celle d'avoir mis fin à l'invincibilité des doubles champions du monde en titre néo-zélandais à Chicago (40-29). Le sélectionneur Joe Schmidt doit toutefois se passer de son ouvreur vedette Jonathan Sexton, touché au mollet et remplacé par Paddy Jackson.

Dimanche, l'Italie reçoit le pays de Galles (15h) à Rome avec une certitude, acquise à la faveur de sa récente et historique victoire sur l'Afrique du Sud (20-18): elle peut désormais battre les grands.

Pour triompher des Gallois, Conor O'Shea a logiquement reconduit les héros de novembre: dix des 15 titulaires de Florence le seront de nouveau au Stadio Olimpico.

Les Gallois, qui ont pour nouveau capitaine Alun Wyn Jones malgré la titularisation de son prédécesseur Sam Warburton, doivent peut-être s'attendre à revoir leurs standards à la baisse. Les deux années écoulées, ils avaient écrasé les Italiens (61-20 et 67-14).