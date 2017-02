(AFP) - Même en jouant mal, l'Angleterre tenante du titre a dominé la France (19-16), tandis que l'Ecosse, en jouant bien, a battu sur le fil l'Irlande (27-22), samedi lors de la première journée du Tournoi des six nations.



Et de quinze! En s'imposant petitement à Twickenham contre des Bleus accrocheurs, les Anglais ont enregistré leur quinzième victoire consécutive, prolongeant ainsi l'invincibilité d'Eddie Jones à la tête du XV de la Rose.

«C'est toujours bon de gagner quand on joue mal», a lancé l'Australien à l'issue du match, ajoutant n'avoir pourtant jamais douté de la victoire de ses protégés. Les Anglais ont fait le nécessaire et sont donc toujours en course pour un deuxième Grand Chelem de suite et battre le record de succès consécutifs des All Blacks (18).

Pourtant, la France de Guy Novès a fait douter l'Angleterre. Mais comme lors de ses défaites de novembre face à l'Australie (23-25) puis la Nouvelle-Zélande (19-24), elle n'a pas su se montrer décisive dans la finition. Guy Novès avait réclamé des «tueurs» qui «finissent les actions». Il ne les a pas eus.

Rémi Lamerat, après un coup de pied à suivre de Noa Nakaitaci, a par exemple commis un en-avant à cinq mètres de l'en-but anglais (4e) tout comme Uini Atonio plus tard (45e). Nakaitaci est aussi sorti en touche à quelques mètres de la ligne (28e).

Surtout, Lamerat, à la suite d'une passe au pied de Camille Lopez volleyée par Gaël Fickou, a oublié de servir Nakaitaci pour un essai qui semblait tout fait (40).

«On était à deux doigts de faire quelque chose ici. Eux avec rien, ils mettent des points. Nous, on a manqué de précision, de finition», a résumé Gaël Fickou à l'issue du match.

Cotter: "Une grande victoire"

Un peu plus tôt, lors de la première rencontre du Tournoi, l'Ecosse a réussi à résister au retour de l'Irlande pour s'imposer sur le fil (27-22) à Murrayfield.

Le XV du Chardon, qui confirme ainsi son renouveau entrevu en novembre, menait 21-8 après une première période exceptionnelle, ponctuée par deux essais de l'intenable Stuart Hogg.

Conquérante et séduisante, l'Ecosse a baissé le pied dans le second acte. Le XV du Trèfle a montré de bien meilleures intentions et s'est employé pour inscrire un essai (Henderson, 48e) qui lui a permis de recoller à six points (21-15). Profitant d'erreurs de la défense écossaise, les joueurs de Joe Schmidt ont même réussi à passer devant (22-21) sur un essai transformé (62e) de Paddy Jackson. Mais c'était sans compter sur deux fautes sur regroupement dans les dernières minutes. Le capitaine buteur écossais Laidlaw n'a pas manqué sa chance.

«Avec un point de retard, j'ai pensé que ce serait la rengaine habituelle. Mais nous avons bataillé et nous sommes revenus dans le match. C'est une grande victoire qui valide tout notre travail», a soufflé Vern Cotter, qui dirige l'Ecosse pour son dernier Tournoi.

Ce dimanche, l'Italie accueille le Pays de Galles à Rome (15h), en clôture de la journée inaugurale du Tournoi.