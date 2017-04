(JFC). - Malgré deux balles de set en sa faveur dans la première manche, le n°1 luxembourgeois Gilles Muller (33 ans, ATP 28) s'est incliné en deux sets serrés (5-7, 5-7), ce mercredi au 2e tour du tournoi ATP Masters 1.000 de Monte Carlo face au n°1 mondial - et tête de série n°1 -, l'Ecossais Andy Murray. Sans avoir à rougir le moins du monde de sa prestation.

Dans un début de match où - et c'est un euphémisme de le dire - aucun des deux joueurs ne parvenait à se mettre en évidence sur sa mise en jeu, Gilles Muller forçait d'entrée de jeu le break. Un avantage que le protégé d'Alexandre Lisiecki et Benjamin Balleret (à domicile dans les travées du court Rainier III) réussissait à garder jusqu'au dixième jeu, moment choisi par le n°1 mondial pour égaliser à cinq partout.

Mais le gaucher du Tennis Spora pouvait nourrir des regrets, puisqu'il avait auparavant laissé filer... deux balles de premier set à 5-3...

Une fois passée l'indispensable période d'acclimatation pour son premier match de la saison sur terre battue, Murray enclenchait la vitesse supérieure et alignait quatre jeux consécutifs pour boucler la première manche 7-5 en 57 minutes, provoquant l'ire de "Mulles" qui brisait sa Wilson de rage.

Le n°1 luxembourgeois sortait le papier carbone en début de second set: à nouveau, il "breakait" Murray dès le jeu initial. Mais pas question cette fois pour la tête de série n°1 de se laisser embarquer dans une longue et hasardeuse course-poursuite: Murray rétablissait l'égalité sur-le-champ (1-1). C'est en fin de compte au douzième jeu que Murray donnait le coup de rein fatal et final pour remporter la mise en deux sets, 7-5, 7-5 et 1h55'.



Pour la sixième fois en autant de confrontations avec l'Ecossais, Gilles Muller était donc contraint de s'incliner...