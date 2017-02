(JFC). - Facile vainqueur (6-3, 6-2) en 55 minutes du modeste Néerlandais Tallon Griekspoor (20 ans, ATP 317) au premier tour du tournoi ATP 500 de Rotterdam, Gilles Muller (33 ans, ATP 28) retrouvera au deuxième le Français Jo-Wilfried Tsonga (31 ans, ATP 14), tête de série n°6 du tableau. Un tout autre calibre!

D'emblée, le n°1 luxembourgeois met les choses au point avec un premier jeu blanc et... trois aces en prime! Et "Mulles" d'enchaîner avec un break pour rapidement se détacher à 3-0. Impérial sur sa mise en jeu, le protégé d'Alexandre Lisiecki ne laisse pas la moindre chance au pauvre Griekspoor de revenir et empoche la première manche sans coup férir 6-3 en 25 minutes. Un set commencé et bouclé sur un ace de Gilles Muller. Tout un symbole!



La différence de niveau et de classe est flagrante entre le n°28 mondial et le n°... 4 néerlandais, que près de... 300 places séparent au ranking ATP.



Comme dans la manche initiale, le gaucher du Tennis Spora se met directement à l'abri en "breakant" le cadet de la fratrie Griekspoor dès le premier jeu du second set. Muller enchaîne les jeux de service gagnants avec la régularité d'un métronome. Griekspoor est littéralement asphyxié et s'incline au final 3-6, 2-6 en 55 minutes.



Bref, une petite promenade de santé batave pour Gilles Muller, qui croisera le fer au deuxième tour ce mercredi en soirée avec le Français Jo-Wilfried Tsonga (31 ans, ATP 14), tête de série n°6.

Dans leur face-à-face, c'est le Luxembourgeois qui mène par trois succès (dont deux en tournois Challenger en 2005 et 2007) à deux, et c'est d'ailleurs "Mulles" qui a remporté la dernière joute, l'été dernier aux jeux Olympiques de Rio (6-4, 6-3).