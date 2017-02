(JFC). - Victorieux du Russe Maikhaïl Youzhny (ATP 89) ce jeudi en deux sets (6-3, 7-5) au 2e tour du tournoi ATP 250 de Sofia (Bulgarie), Gilles Muller (ATP 29, tête de série n°5) affrontera en quart de finale l'Espagnol Roberto Bautista Agut (ATP 16, tête de série n°4), qui l'avait éliminé dans ce même tournoi l'année passée en... demi-finale.

Pris à la gorge par Youzhny dès le début du match, le n°1 luxembourgeois se fait "breaker" dès le troisième jeu (1-2) dans ce duel de trentenaires (33 ans pour le Luxembourgeois, 34 pour le Russe) et se voit déjà contraint de courir après le score. Heureusement, le protégé d'Alexandre Lisiecki parvient assez rapidement à recoller à hauteur de son adversaire, à trois jeux partout.

Mieux, "Mulles" poursuit sur la lancée, aligne cinq jeux d'affilée et s'adjuge la première manche 6-3 en 34 minutes. Il affiche à ce moment un très appréciable pourcentage de premières balles de service (80%).

Sept jeux d'affilée pour Muller



Inarrêtable, le gaucher du Tennis Spora s'empare une troisième fois de la mise en jeu de Youzhny en ouverture du deuxième set et ajoute dans la foulée un... septième jeu d'affilée dans sa besace (2-0). Mais le Russe retrouve soudain sa vigueur et son efficacité, et le score s'équilibre au tableau-marquoir (3-3).

A partir de là, les deux adversaires ne se lâchent plus jusqu'à 5-5, moment choisi par Gilles Muller pour rafler le service de Mikhaïl Youzhny, avant d'avaliser dans la foulée sa qualification en deux sets pour les quarts de finale (6-3, 7-5 en 1h21'), et de battre le Russe pour la... quatrième fois de suite après deux revers initiaux.

Comme le montre ce court extrait vidéo capturé sur Twitter, le Russe n'a que modérément apprécié cette défaite...

En quart de finale vendredi justement, Gilles Muller retrouvera son... tombeur de l'année dernière en demi-finale dans la capitale bulgare, l'Espagnol de 28 ans Roberto Bautista Agut (ATP 16), tête de série n°4. A l'époque, "Mulles" s'était incliné en deux sets, 6-7 (5), 4-6 et 1h35' de match.



La balance des face-à-face passés entre les deux adversaires ne penche pas en faveur du Luxembourgeois, qui s'est imposé à deux reprises (Challenger à Izmir en 2010 et à l'Open d'Australie en 2015), pour quatre défaites (Düsseldorf et Roland Garros en 2013, ainsi que Sofia, donc, et les jeux Oympiques de Rio l'année dernière).