(JFC). - Gilles Muller (33 ans, ATP 29) a accompli une petite promenade de santé, ce mardi au 1er tour du tournoi ATP 250 de Sofia, pour écarter en deux sets, 6-3, 6-2 et 1h23' le modeste Français Mathias Bourgue (22 ans, ATP 173), issu des qualifications.

De retour en Europe après sa fructueuse tournée océanienne (Brisbane, Sydney et l'Open d'Australie à Melbourne), Gilles Muller (ATP 29) retrouve le tournoi ATP 250 de Sofia, où il bénéficie du statut de tête de série n°5 et où il avait atteint les demi-finales en 2016.

Face à un adversaire issu des qualifications, le Français de 23 ans Mathias Bourgue (ATP 173), "Mulles" livre un début de match plutôt laborieux, obligé d'écarter... quatre balles de break sur sa deuxième mise en jeu à un partout.

Mais le n°1 luxembourgeois passe définitivement devant en prenant le service de son adversaire au sixième jeu, pour mener 4-2, puis le vainqueur du tournoi de Sydney accélère alors nettement les choses pour conclure la manche initiale sur un score de 6-3 en 39 minutes.

Poursuivant sur sa (bonne) lancée, "Mulles" breake Bourgue d'entrée dans le second set, et la tête de série n°5 de dérouler ensuite complètement et mener quatre jeux à rien. Au final, Gilles Muller s'impose tranquillement 6-3, 6-2 en 1h23'. Sans histoire... contrairement au premier affrontement entre les deux hommes, qui avait eu lieu en 2013 au tournoi Challenger de Quimper, en Bretagne, et qui avait salué la victoire littéralement à l'arraché de "Mulles" sur le score on ne peut plus serré de 7-6 (2), 5-7, 7-6 (5).



Au deuxième tour, le gaucher du tennis Spora affrontera le Russe Mikhaïl Youzhny (34 ans, ATP 89), qu'il a déjà dominé trois fois en cinq confrontations. Surtout, "Mulles" s'est adjugé les trois derniers débats entre les deux hommes, à l'US Open en 2012, au Queen's (Londres) en 2015 et à Nottingham en 2016.