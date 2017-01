(JFC). - Faisant équipe avec l'Américain Sam Querrey, Gilles Muller (33 ans) s'est qualifié ce mercredi matin pour les demi-finales du tableau de double au tournoi ATP 250 de Brisbane, en Australie. Muller et Querrey ont dominé en quart de finale le duo nippo-autrichien Kei Nishikori - Dominic Thiem en deux sets, 6-3, 7-6 (2) et 1h13'.

Le Luxembourgeois et l'Américain faisaient la course en tête tout au long d'un premier set qu'ils remportaient finalement assez facilement 6-3 au bout de 26 minutes. Plus serrée, la deuxième manche trouvait son épilogue dans un tie-break que "Mulles" et Querrey maîtrisaient parfaitement pour s'imposer 7 points à 2 après 1h13' de match



En demi-finale, Gilles Muller et Sam Querrey affronteront la paire 100% australienne Sam Groth - Chris Guccione.



Rappelons que le n°1 du tennis luxembourgeois (ATP 34) s'est fait sortir (4-6, 4-6) dès le premier tour en simple à Brisbane par l'Américain Jared Donaldson (ATP 105), lui-même éliminé ce mercredi au deuxième tour par... le Japonais Kei Nishikori, tête de série n°3 (6-4, 4-6, 3-6).



Le n°1 luxembourgeois disputera la semaine prochaine le tournoi ATP 250 de Sydney, avant d'enchaîner avec le premier Grand Chelem de la saison: l'Open d'Australie à Melbourne (16 - 29 janvier).