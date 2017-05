(JFC). - Pour son entrée en lice au tournoi ATP 250 d'Estoril, Gilles Muller (ATP 28, tête de série n°3) est parvenu à dompter la terre battue ainsi que... son adversaire portugais, Pedro Sousa (ATP 172), dominé en deux sets 6-3, 6-2. Le n°1 luxembourgeois jouera vendredi son quart de finale, soit contre le Japèonais Taro Daniel, soit face à l'Américain Bjorn Fratangelo.

Coincé entre deux gros tournois Masters 1.000, Monte Carlo et Madrid (la semaine prochaine), l'ATP 250 sur terre battue d'Estoril, au Portugal, offre un tableau pour le moins abordable à Gilles Muller, tête de série n°3, exempté du premier tour et donc projeté directement en 8e de finale, avec une entrée dans le tableau de simple le... jeudi.

Opposé au Portugais Pedro Sousa (ATP 172), présent dans le tableau grâce à une wild-card reçue des organisateurs, «Mulles»doit s'employer pour écarter trois balles de break dès le troisième jeu de la partie. Et là où Sousa venait d'échouer, le n°1 luxembourgeois parvient un peu plus tard à ravir le service du Portugais pour mener 4-2.

Sans sourciller, le gaucher du Tennis Spora conclut la première manche sur un ace (son troisième du match) sur une... seconde balle de service, 6-3 en 36 minutes.

Au second set, Muller profite du cinquième jeu pour s'emparer du service de Sousa et passer devant (3-2). Imperturbable et régulier, le Luxembourgeois maîtrise totalement son sujet, réitère son break un peu plus loin (5-2), avant de boucler, sur un huitième et ultime ace, les débats sur un 6-3, 6-2 sans équivoque au bout de 1h07' de match.



L'adversaire de Gilles Muller en quart de finale vendredi ne sera connu que jeudi en soirée, à l'issue du débat opposant le Japonais Taro Daniel (24 ans, ATP 113) à l'inconnu Américain Bjorn Fratangelo (23 ans, ATP 133), issu des qualifications.