(AFP). Le Norvégien Daniel Andre Tande a remporté dimanche la deuxième étape de la tournée des Quatre tremplins, à Garmisch-Partenkirchen dans les Alpes allemandes, devant le Polonais Kamil Stoch et l'Autrichien Stefan Kraft.

Avec deux sauts à 138,0 m et 142,0 m, Daniel Andre Tande a cumulé 289,2 pts, soit plus de trois unités de plus que Kamil Stoch (286,0 pts), déjà deuxième à Oberstdorf lors de la première étape, et sept sur Stefan Kraft (282,4 pts). Le leader de la Coupe du monde, le Slovène Domen Prevc, a fini 5e (278,5 pts). Pour une année de plus, l'Allemand Sven Hannawald reste donc le seul sauteur de l'histoire à avoir remporté les quatre manches de la tournée, en 2002.