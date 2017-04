(AFP) - L'Espagnol Alejandro Valverde a remporté vendredi la cinquième étape du Tour du Pays basque en s'imposant au sommet du mont Arrate, sur les hauteurs d'Eibar, endossant le maillot jaune de leader à la veille du contre-la-montre final programmé samedi.

Malgré six difficultés au programme de cette étape-reine, la course ne s'est pas décantée avant les pentes de l'ascension finale. Et dans cette course de côte, le leader de Movistar (36 ans) a neutralisé plusieurs attaques, dont celle du Français Romain Bardet (Ag2r-La Mondiale), deuxième à l'arrivée.

Dans un dernier kilomètre en replat, Valverde a ensuite fait parler sa pointe de vitesse pour remporter l'étape et prendre les commandes du classement général. Cela lui permettra de s'élancer en dernier samedi et d'être informé des temps de passage de ses rivaux.

«L'opportunité est belle, mais quoi qu'il arrive je serai satisfait», a commenté le récent vainqueur du Tour de Catalogne, qui aborde en grande forme les classiques ardennaises dont il sera l'immense favori.

Les écarts restant minimes, bien malin qui peut annoncer le vainqueur final de ce Tour du Pays basque: le tenant du titre Alberto Contador (Trek-Segafredo) n'est qu'à trois secondes de Valverde au général et il avait remporté le «chrono» final l'an dernier pour s'adjuger l'épreuve.

Quant au Colombien Rigoberto Uran (2e dans le même temps que Valverde) ou l'Espagnol Ion Izagirre (7e à 15"), ce sont de solides rouleurs, ce qui promet une belle bagarre samedi sur les 27,7 km d'un contre-la-montre très vallonné autour d'Eibar.

Laurent Didier (Trek-Segafredo) a pris la 133e place à 16'20" du nouveau leader. Il est dernier du classement général qui compte 138 coureurs.



Calmejane remporte le Circuit de la Sarthe

Après le classement général de l'Etoile de Bessèges et celui de la Semaine internationale Coppi et Bartali, Lilian Calmejane vainqueur de l'étape-reine jeudi et neuvième vendredi, a remporté le Circuit de la Sarthe.

C'est un autre coureur de Direct Energie qui s'est imposé au sprint lors de la dernière étape: Bryan Coquard.

Alex Kirsch (WB-Veranclassic) est 58e à 0'51" et se classe au final à la 24e place à 3'33" de Calmejane.

Christine Majerus cinquième

La troisième étape du Healthy Ageing Tour (2.2) reliait Musselkanaal à Stadskanaal sur 154,4 km, la victoire est revenue à l'Allemande Lisa Brenneauer (Canyon SRAM Racing) en 3h50'58. Christine Majerus (Boels - Dolmans) a pris la cinquième place dans le même temps.