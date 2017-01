Richie Porte (BMC) a remporté la cinquième étape du Tour Down Under ce samedi entre McLaren Vale et Willunga Hill sur 151 km, l'Australien conforte ainsi sa première place au classement général avant l'ultime étape ce dimanche.

Porte a décroché sa quatrième victoire de rang sur les hauteurs de Willunga Hill, un petit col situé à 400 m d'altitude, avec une montée finale de 3 kilomètres à plus de 7 % de moyenne. L'Australien Nathan Haas (Dimension Data) et le Colombien Esteban Chaves (Orica) ont fini respectivement deuxième et troisième à 20".

A la veille de l'arrivée ce dimanche de l'ultime étape, disputée sur un circuit urbain au coeur d'Adélaïde sur 90 km, Porte compte 48" d'avance sur Chaves et 51" sur Haas.



Du côté des coureurs luxembourgeois, Laurent Didier (Trek) a pris la 49e place à 2'25" alors que Ben Gastauer (Ag2r) a fini un peu plus loin en terminant 59e à 3'58". Au classement, le Dippachois se retrouve au 40e rang à 4'23" et le Schifflangeois pointe au 57e rang à 8'01".