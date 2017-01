(ER) - Les Australiens surfent sur la vague et continuent à dominer leurs rivaux. Ce jeudi, Caleb Ewan (Orica) a signé sa deuxième victoire en devançant Peter Sagan (Bora). Laurent Didier et Ben Gastauer ont fini roue dans roue dans le peloton.

Les sprinters étaient à nouveau à l'honneur ce jeudi entre Glenelg et Victor Harbour. La victoire d'étape s'est jouée dans la dernière ligne droite après 144 kmde course. Ewan s'est imposé en 3h24'45" de course devant le champion du monde en titre Peter Sagan et l'Italien Niccolo Bonifazio (Bahrain). Les deux luxembourgeois ont fini au coeur du peloton en 69e (Didier) et 70e (Gastauer) dans le même temps que le vainqueur du jour.



Au classement général, le Dippachois occupe la 52e place à 1'48" et le Schifflangeois est 70e à 3'53". Le maillot de leader est toujours porté par Richie Porte (BMC). L'équipier de Jempy Drucker devance l'Espagnol Gorka Izaguirre (Movistar) de 20" et le Colombien Esteban Chaves (Orica) de 22".



Ce vendredi, 149,5 km sont au programme entre Norwood - Campbelltown, 149,5 km.