(ER/AFP) - Marcel Kittel (Quick-Step) a remporté ce vendredi la deuxième étape longue de 153 km à Al Maryah Island en devançant sur le fil Caleb Ewan (Orica) alors que Ben Gastauer (Ag2r) et Laurent Didier (Trek) ont fini dans le peloton.

Retardé par une chute lors de la première étape, Kittel a donc remis les pendules à l'heure mais le sprinter allemand a été obligé de sortir le grand jeu pour devancer sur la ligne l'Australien Ewan. Mark Cavendish (Dimension Data) a dû se contenter de la 3e place mais le Britannique conserve la première place du général grâce au jeu des bonifications.



Quatre secondes séparent Cavendish et Kittel alors qu'André Greipel (Lotto) occupe la troisième place à 8". Du côté des Luxembourgeois, Ben Gastauer a pris la 79e place de l'étape et Laurent Didier la 120e. Au général, le Schifflangeois et le Dippachois sont respectivement 74e et 120e à 14".

Ce samedi, le classement général devrait prendre une orientation définitive avec l'arrivée tant attendue de la troisième étape à Jebel Hafeet, dans la montagne la plus haute de l'émirat, près de la frontière avec Oman.

Une ascension de 11 km conduira le peloton à 1.025 m avec une déclivité suffisante (le plus souvent 8-9 %) pour offrir un test révélateur aux grimpeurs.