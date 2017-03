(AFP) - Le champion du monde slovaque Peter Sagan a signé un doublé sur Tirreno-Adriatico en remportant dimanche à Fermo (centre de l'Italie) la difficile cinquième étape, qui a vu Nairo Quintana conserver tranquillement sa place de leader. Bob Jungels a tenté sa chance de loin.

Sagan s'était déjà imposé vendredi lors de la 3e étape et a donc fait main basse sur les deux occasions offertes aux puncheurs, confirmant sa montée en puissance à l'approche de Milan-San Remo.

Dimanche, sur cette étape qui traversait les zones les plus durement touchées par les séismes qui ont frappé récemment le centre de l'Italie, Sagan a été brièvement décroché du groupe de tête avant de revenir sur les leaders et de les devancer au sprint sur les hauteurs de Fermo.

«Je savais que les grimpeurs avaient énormément donné hier et que je pouvais avoir plus d'énergie qu'eux», a déclaré le Slovaque de l'équipe Bora après l'arrivée. Il s'est imposé devant le Français Thibaut Pinot (FDJ), deuxième de l'étape comme du général, et le Slovène Promoz Roglic (Lotto-NL).

Avant de s'incliner au sprint, Pinot avait tenté à deux reprises d'attaquer et de décrocher le leader de l'épreuve Nairo Quintana.

Mais le Colombien, même privé d'équipiers, a facilement contrôlé les offensives du Français et dispose désormais d'une bonne marge de sécurité avant les deux dernières étapes, celle de lundi qui semble promise aux sprinteurs, et le contre-la-montre individuel de mardi à San Benedetto del Tronto.

«J'ai retrouvé mes jambes de la Ruta del Sol. Il reste encore deux jours, sans doute pas assez pour gagner Tirreno mais une deuxième place ça me va aussi. Hier Quintana était imbattable», a déclaré Pinot après l'arrivée.

Avec l'abandon du Britannique Adam Yates (Orica-Scott), deuxième au début de l'étape, Quintana (Movistar) compte 50 secondes d'avance au général sur Pinot et 1 minutes 6 secondes sur l'Australien Rohan Dennis.



Bob Jungels a lui tenté sa chance à 75 km de l'arrivée et a compté jusqu'à une minute d'avance sur le peloton avec trois compagnons d'échappée, mais l'aventure s'est terminée trente bornes plus loin. Il termine 23e à 1'06'' et pointe au 16e rang à 2'56'' de Quintana au général.



Malgré l'abandon de Yates, le Luxembourgeois ne reprend pas le maillot blanc. C'est Bernal actuellement le meilleur jeune du l'épreuve.

Jempy Drucker (BMC) a terminé 89e à 17'52'' et Ben Gastauer (AG2R) 96e à 18'30. Au général, le sprinteur de l'équipe américaine est 129e à 1h01'15'' alors que le Schifflangeois est 80e à 36'58''.